Ο Ουναΐ MVP της Τζιρόνα για τον Σεπτέμβριο

O πρώην άσος του Παναθηναϊκού ψηφίστηκε ως πολυτιμότερος παίκτης της ισπανικής ομάδας για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Μαρσέιγ κατάφερε να... απεμπλακεί από το συμβόλαιο του Αζεντίν Ουναϊ, ο οποίος είχε μία πολύ καλή χρονιά στην Ελλάδα με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού. Αφού απέρριψε αρκετές προτάσεις, ο Μαροκινός μέσος υπέγραψε στην Τζιρόνα, κάνοντας πραγματικότητα την επιθυμία του να αγωνισθεί στην LaLiga.

Και όπως απεδείχθη η επιλογή του ήταν εξαιρετική, δεδομένου ότι προσαρμόσθηκε άμεσα στις απαιτήσεις του ισπανικού πρωταθλήματος και εγκλιματίσθηκε ιδανικά στις νέες συνθήκες. Με αποτέλεσμα, ο 25χρονος άσος να αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης της Τζιρόνα για τον Σεπτέμβριο, καθώς είχε πολύ καλή απόδοση και στους τέσσερις αγώνες που έπαιξε, ενώ σκόραρε στην αναμέτρηση με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.