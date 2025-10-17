Poll: Συμφωνείτε με την άφιξη Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό;

Ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται προ των πυλών του Παναθηναϊκού και το SDNA σας καλεί στην... κάλπη.

Μία ακόμα αλλαγή τεχνικού βρίσκεται στα σκαριά για τους Πράσινους, που μετά την απόλυση του Ρουί Βιτόρια, έδωσαν προσωρινά τα κλειδιά στον Χρήστο Κόντη, αλλά όπως φάνηκε δεν σταμάτησαν να ψάχνουν για προπονητή από το εξωτερικό.

Κι αν η υπόθεση του Σεργκέι Ρεμπρόφ δεν προχώρησε τελικά, ένα από τα πιο βαριά ονόματα προπονητών που "πάτησε" ποτέ στην Ελλάδα, φαίνεται πως βρίσκεται μία ανάσα από το Τριφύλλι.

Ο λόγος για τον σπουδαίο Ράφα Μπενίτεθ, πρωταθλητή Ευρώπης με τη Λίβερπουλ το 2005, δις πρωταθλητή Ισπανίας με τη Βαλένθια, κάτοχο Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ (Βαλένθια), αλλά και Γιουρόπα Λιγκ (Τσέλσι), με θητεία επίσης σε Ρεάλ, Ίντερ, Νάπολι και Νιούκαστλ.

Μία κορυφαία προπονητική προσωπικότητα, με τελευταίο σταθμό του τη Θέλτα, από την οποία αποχώρησε πέρυσι. Όλα αυτά ενώ στο τιμόνι των Πρασίνων βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος έδειξε να επαναφέρει μία... κανονικότητα στην ομάδα στα λίγα παιχνίδια που την έχει καθοδηγήσει.

Είναι σωστή η επιλογή του πολύπειρου Ισπανού προπονητή; Ή θα έπρεπε να παραμείνει ο Έλληνας τεχνικός στον πάγκο του Παναθηναϊκού; Ο λόγος σε εσάς!