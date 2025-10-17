Εθνική Ελλάδας: Έχασε οκτώ θέσεις στο FIFA ranking

Οι δύο νέες ήττες της Εθνικής ομάδας που έφεραν τον αποκλεισμό από τα τελικά του Μουντιάλ, γύρισαν την Γαλανόλευκη... ένα χρόνο πίσω.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δέχτηκε την τρίτη διαδοχική ήττα του στην Κοπεγχάγη, είχε προηγηθεί εκείνη στη Γλασκώβη και έμεινε οριστικά εκτός της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το πλήγμα μεγάλο για την Εθνική ομάδα, που κοστίζει και στην κατάταξη της βίβα, καθώς απώλεσε 21,73 βαθμούς, απόρροια του οποίου να υποχωρήσει κατά οκτώ θέσεις, στην 48η πλέον. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια στο "παράθυρο" που ολοκλληρώθηκε, πίσω μόνο από τη Σουηδία που έχασε επίσης οκτώ θέσεις, αλλά περισσότερους βαθμούς (27,63).

Γύρισε, δηλαδή, έναν χρόνο πίσω, αφού πέρυσι είχε ανέλθει στη συγκεκριμένη θέση μετά τις δύο νίκες που έκανε επί Ιρλανδίας και Φινλανδίας στο Nations LEague, στα πρώτα παιχνίδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο.