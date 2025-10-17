Ενδιαφέρον από Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα για Ουπαμεκανό

Ο 26χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός μένει ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι και οι δυο μεγάλες ομάδες του Ισπανικού ποδοσφαίρου κινούν γη και ουρανό για την απόκτηση του.

Οι μέρες περνάνε και ο Νταγιότ Ουπαμεκανό δεν μπορεί να τα βρει με την Μπάγερν Μονάχου όσον αφορά την ενδεχόμενη επέκταση του συμβολαίου του, καθώς η τρέχουσα συμφωνία ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Ο Νταγιότ Ουπαμεκανό βρίσκεται στην ομάδα της Βαυαρίας από το 2021, καταγράφοντας 161 συμμέτοχες ( 5 γκολ 10 ασίστ) και έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα και ισάριθμα Σούπερ Καπ, ενώ σκέφτεται το μέλλον του μακριά από την ομάδα του Βινσέντ Κομπανί.

Έτσι λοιπόν, ο Ουπαμεκανό έχει «κεντρίσει» το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων συλλόγους της Ευρώπης, με δύο από αυτούς να είναι η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Από τη μια οι Καταλανοί θέλουν να δυναμώσουν περισσότερο στο κέντρο της άμυνας τους, από την άλλη η «βασίλισσα» ψάχνεται για αντικαταστάτη των Ρούντιγκερ – Αλάμπα και… ένα Clasico για χάρη του 26χρονου ίσως είναι προ των πυλών.