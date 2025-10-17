Ο Τούχελ θα θέσει όρους στον Μπέλιγχαμ για την επιστροφή του στην Εθνική Αγγλίας!

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αγγλίας, θα συναντηθεί με τον 22χρονο χαφ, προκειμένου να συζητήσουν για την επιστροφή του νεαρού ποδοσφαιριστή στις κλήσεις των «τριών λιονταριών».

Ο 22χρονος διεθνής άσος δεν κλήθηκε για τις αναμετρήσεις του Οκτωβρίου, καθώς κρίθηκε ανέτοιμος και θα πρέπει να μιλήσει με τον προπονητή του πριν επιστρέψει στην Εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Σύμφωνα με τους Times, ο Τούχελ έχει θέσει εσωτερικά πρότυπα που θεωρούνται «μη διαπραγματεύσιμα» και θέλει να διασφαλίσει ότι ο Μπέλινγχαμ θα τα τηρήσει πλήρως πριν τον επαναφέρει.

Ο Γερμανός προπονητής, είναι ικανοποιημένος με τα πρόσφατα αποτελέσματα της ομάδας του και δεν θέλει να διαταράξει την ισορροπία που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια των προκριματικών, ακόμη και αν πρόκειται για τα μεγαλύτερα αστέρια του.