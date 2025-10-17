ΜακΚένι: «Ο Τούντορ μου είπε το καλοκαίρι να χάσω κιλά»

Ο Αμερικανός μέσος της Γιουβέντους, εξήγησε πώς κατάφερε να παραμείνει στο ρόστερ των «μπιανκονέι» ακολουθώντας τη συμβουλή του προπονητή του.

Ο Γουέστον ΜακΚένι αποκάλυψε τη συμβουλή που δέχτηκε (και ακολούθησε) από τον Κροάτη προπονητή της Γιουβέντους, Ιγκόρ Τούντορ, προκειμένου να δώσει νέα τροχιά στην καριέρα του.

«Είχα μία μεγάλη σε διάρκεια προετοιμασία. Ο προπονητής μου με έβαλε σε διαδικασία πίεσης. Μου εξήγησε πως μεγαλώνω ηλικιακά και το σώμα δεν θα είναι σε θέση να ανακάμπτει όσο γρήγορα γινόταν μέχρι τώρα, συνεπώς καλό θα ήταν να χάσω κιλά.

Δεν κάνω πλέον τόσα γεύματα και όσα κάνω είναι πιο υγιεινά, έχω κόψει εντελώς τα τυποποιημένα σνακ», ανέφερε στην συνέντευξή του ο Αμερικανός χαφ, για την αλλαγή που έκανε στο σώμα του.