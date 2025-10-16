Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου οι εκλογές της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ

Με ανακοίνωση της η Ερασιτεχνική ΑΕΚ καλεί τα μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου, μαζί με την εκλογική διαδικασία.

Η ανακοίνωση και η αναλυτικά ενημέρωση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Του Αθλητικού Σωματείου «Α.Ε.Κ.»

Το Σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως» (Α.Ε.Κ.), με απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη την 10 Οκτωβρίου 2025, αποφάσισε να συγκαλέσει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του, τα μέλη του Σωματείου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 1 Νοεμβρίου 2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 π.μ., η οποία θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» του 3ου ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας, στην οδό Θεσσαλονίκης αρ. 40, Νέα Φιλαδέλφεια, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης.

2.Επικύρωση Πρακτικών των Αποφάσεων της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.

3. Διάφορα – Ενημέρωση σώματος.

4.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

5.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας, θα διεξαχθεί επαναληπτική Γ.Σ. στις 2 Νοεμβρίου 2025 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ. στο Αμφιθέατρο «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» του 3ου ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας, στην οδό Θεσσαλονίκης αρ. 40, Νέα Φιλαδέλφεια.

Η είσοδος των μελών στην Γενική Συνέλευση θα επιτρέπεται με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή κάθε άλλου νόμιμου εγγράφου που φέρει την φωτογραφία του κατόχου και πιστοποιεί τα στοιχεία του.

Μέλος που επιθυμεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για την εκλογή του στις επερχόμενες αρχαιρεσίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Νόμο 2725/1999 όπως ισχύει, θα πρέπει να την υποβάλλει μέσα στην προθεσμία που προβλέπει το καταστατικό (5 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτές η ημέρα κατάθεσης της αιτήσεως και ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών) δηλαδή μέχρι την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025.

Εντός της ίδιας προθεσμίας ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει στη Γραμματεία του Σωματείου:

1) Γραπτή Δήλωση ότι επιθυμεί να είναι υποψήφιος Πρόεδρος ή υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υποψήφιο μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2) Υπεύθυνη Δήλωση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, μέσω GOV ή από ΚΕΠ) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα ασυμβίβαστα που προβλέπει και απαγορεύει το Καταστατικό του Σωματείου και ο Αθλητικός Νόμος.

3) Αντίγραφο ποινικού μητρώου σύμφωνα με τον Ν.2725/1999. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση του αντιγράφου του ποινικού μητρώου μέχρι και την 26.10.2025, το μέλος που επιθυμεί να είναι υποψήφιο στις αρχαιρεσίες δύναται να καταθέσει αρχικώς αντίγραφο της αιτήσεως του για την λήψη του ποινικού του μητρώου και μετέπειτα μέχρι την Τετάρτη 29.10.2025 και ώρα 18.00 να καταθέσει συμπληρωματικώς το αντίγραφο του ποινικού του μητρώου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή η υποψηφιότητα του.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα ψήφου στις Αρχαιρεσίες έχουν μόνο τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από της εγγραφής τους κι έχουν εξοφλήσει το σύνολο των συνδρομών τους μέχρι και για το έτος 2025.

Οι συνδρομές που οφείλονται θα εξοφλούνται μέχρι και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

(α) είτε στα γραφεία του Σωματείου στη Νέα Φιλαδέλφεια (οδός Φωκών 9)

(β) είτε με αντικαταβολή (πληροφορίες στο τηλ. 2102584582), με απόδειξη πληρωμής έως την 26.10.2025.

Ωράριο εξυπηρέτησης για υποβολή υποψηφιοτήτων και πληρωμή συνδρομών:

Παρασκευή 17.10.2025 από 11.00 έως 18.00.

Δευτέρα 20.10.2025 έως Παρασκευή 24.10.2025 από 11.00 έως 18.00.

Κυριακή 26.10.2025 από 12.00 έως 15.00.

Νέα Φιλαδέλφεια 14.10.2025

Εκ της Διοικήσεως

Ο Πρόεδρος