Τέλος από τα Χανιά ο Φραντζέσκος και το προπονητικό επιτελείο

«Ριζικές» αλλαγές στους Κρητικούς μετά το 0-0 με τον Παναργειακό και το κακό ξεκίνημα με δυο πόντους σε πέντε αγωνιστικές στον Νότιο Όμιλο της Super League 2.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Χανιά για τα «διαζύγια» με τον τεχνικό διευθυντή, Κώστα Φραντζέσκο, τον προπονητή, Σελίμ Μπενασούρ και τον βοηθό του, Εντίνιο:

«Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει τη λύση, κοινή συναινέσει, της συνεργασίας με τον προπονητή Σελίμ Μπενασούρ, τον βοηθό προπονητή Εντίνιο και τον τεχνικό διευθυντή Κώστα Φραντζέσκο.

Τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους στην ομάδα, την επαγγελματική τους στάση και την προσφορά τους στο διάστημα της συνεργασίας μας.

Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στην επαγγελματική και προσωπική τους πορεία».