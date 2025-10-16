Για... πάντα στην Έβερτον ο Πίκφορντ! (pic)

Ο Τζόρνταν Πίκφορντ ανανέωσε τη συνεργασία του με την Έβερτον έως το καλοκαίρι το 2029, όπως ήταν γνωστό ότι θα γίνει εδώ και λίγο καιρό.

Η Έβερτον επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Άγγλο πορτιέρε μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Μετά την ολοκλήρωση και του νέου του συμβολαίου, ο Πίκφορντ θα έχει συμπληρώσει δώδεκα ολόκληρα χρόνια στην μπλε πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ, καθώς αγωνίζεται στην Έβερτον από το 2017 όταν και πηρε μεταγραφή από την Σάντερλαντ ύψους 28,5 εκατομμυρίων ευρώ!

«Ο Τζόρνταν Πίκφορντ υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στην Έβερτον έως τα τέλη Ιουνίου του 2029», έγραψαν σχετικά οι «μπλε» για την ανανέωση του συμβολαίου του.