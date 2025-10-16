Βέργης: «Ο Πρίτσας ήθελε να δει τον Τετέι στον Παναθηναΐκό»

Ο Βασίλης Βέργης για την επιθυμία του κ. Πρίτσα και τις κινήσεις που οδήγησαν στη μεταγραφή των Τετέι - Παντελίδη στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός βγήκε νικητής στην κούρσα για την απόκτηση των Τετέι - Παντελίδη.

Δείτε στην εκπομπή Center Fox του Foxbet, το σχόλιο του Βασίλη Βέργη για την επιθυμία του ισχυρού άνδρα της Κηφισιάς, κ. Πρίτσα, να δεις του δύο παίκτες στο «Τριφύλλι».

