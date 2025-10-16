ΑΕΚ: Θα δώσει μάχη ο Μουκουντί για ΠΑΟΚ (vid)

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για το ντέρμπι της Κυριακής (19/10) με τον ΠΑΟΚ στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, με μοναδικό ερωτηματικό τον Άρολντ Μουκουντί.

Ο Καμερουνέζος αμυντικός, που αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στο Περιστέρι στο ματς με την Κηφισιά, συνεχίζει να δίνει την μάχη του και τούτη την ώρα που μιλάμε, οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες. Ο ποδοσφαιριστής, δείχνει την τάση να το παλέψει αλλά μέχρι εκεί. Μην ξεχνάμε, πως το πρόβλημα που είχε ήταν μυϊκό, κάτι που σημαίνει πως μια πιθανή απόφαση του να χρησιμοποιηθεί, αν δεν είναι στο 100%, μπορεί να φέρει μια υποτροπή που να αποβεί καταστροφική, καθώς η ΑΕΚ μπροστά, δεν έχει μόνον τον ΠΑΟΚ αλλά μια εβδομάδα φωτιά γενικότερα, καθώς ακολουθούν: η Αμπερντίν την Πέμπτη στη Ν. Φιλαδέλφεια και ο Ολυμπιακός στο Γ. Καραϊσκάκης την άλλη Κυριακή.

Οι επόμενες δυο ημέρες θα είναι καθοριστικές για τον «Μούκου», ο οποίος επαναλαμβάνουμε πως έχει μοιρασμένες πιθανότητες να προλάβει. Δεδομένα εκτός την Κυριακή θυμίζουμε, είναι ο έτερος βασικός σέντερ-μπακ της ΑΕΚ Φιλίπε Ρέλβας λόγω τη αποβολής του με την Κηφισιά, κάτι που σημαίνει πως αυτή την ώρα που μιλάμε τα δυο διαθέσιμα στόπερ που έχει στα χέρια του ο Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Ντομαγκόι Βίντα - Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος. Και με αυτοί είναι, που συμμετέχουν στις μέχρι τώρα δοκιμές στο κέντρο της άμυνας.

Ο Χρυσόπουλος να τονίσουμε πως μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί μόνον στον αγώνα Κυπέλλου με το Αιγάλεω και μένει να δούμε, αν ο Νίκολιτς - σε περίπτωση που ο Μουκουντί δεν καταφέρει εν τέλει να ξεπεράσει το πρόβλημα εγκαίρως - του δώσει φανέλα βασικού ή εάν θα επιλέξει να πάει σε κάποια άλλη επιλογή όπως την χρησιμοποίηση Γκρούγιτς, με τον Σέρβο να έχει αγωνιστεί στο παρελθόν ως στόπερ αλλά να μην είναι η φυσική του θέση. Από εκεί και πέρα, όπως διαβάσατε από χθες, Λούκα Γιόβιτς - Λάζαρος Ρότα προπονούνται σε φουλ ρυθμούς και είναι κανονικά διαθέσιμοι.

Αυτό που περιμένει πλέον ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι την ενσωμάτωση των δυο τελευταίων διεθνών, του Ορμπελίν Πινέδα - Φραντζί Πιερό, που αναμένεται να μπουν αύριο στην προπόνηση στα Σπάτα. Ο Σέρβος τεχνικός, θα αξιολογήσει την κατάσταση τους και θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις, με τις δυο επόμενες προπονήσεις να είναι σημαντικές καθώς θα φανερώσει και τις σκέψεις του για το ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ έχοντας πάντα στο μυαλό του όμως πως ακολουθούν εξίσου σημαντικά παιχνίδια με Αμπεντίν και Ολυμπιακό σε μια εβδομάδα-φωτιά που απαιτεί σίγουρα διαχείριση.