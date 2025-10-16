Εκνευρισμός στην Μπαρτσελόνα με την «απερισκεψία» του Λεβαντόφσκι!

Πριν από δυο ημέρες, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα απουσιάσει περίπου 4-6 εβδομάδες, καθώς υπέστη ρήξη οπίσθιου μηριαίου στο αριστερό του πόδι στο αγώνα με τη Λιθουανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
Παρ' ότι ένιωσε το τσίμπημα, επέλεξε να συνεχίσει να παίζει με επίδεσμο, σκόραρε στο 64ο λεπτό και ολοκλήρωσε το 90λεπτο κανονικά! Οι «μπλαουγκράνα» είναι έξαλλοι μαζί του, καθώς δεν αφουγκράστηκε τους τραυματισμούς των συμπαικτών του σε μια περίοδο με φορτωμένο πρόγραμμα, ενώ ήξερε ότι είχε πληγωθεί στο ίδιο σημείο πρόσφατα.
