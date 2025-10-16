Αντσελότι: «Ευθύνη μας η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, μίλησε για την θητεία του στον πάγκο της «Σελεσάο» και τους στόχους της ομάδας του στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

«Για να είμαι ειλικρινής, περνάω υπέροχα. Νιώθω πολύ άνετα χάρη στην CBF (την ομοσπονδία της Βραζιλίας) και τους παίκτες». Λόγια-μεταξύ άλλων-του Κάρλο Αντσελότι, που ανέλαβε ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας τον Μάιο, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα της FIFA.

Έχοντας ήδη προκριθεί στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Βραζιλία μπορεί να προετοιμαστεί για τη διοργάνωση με ηρεμία, μια πολυτέλεια που εκτιμά ο Κάρλο Αντσελότι.

«Έχουμε τον χρόνο που χρειαζόμαστε για να προετοιμαστούμε σωστά για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όλα πάνε πολύ καλά. Απολαμβάνω πραγματικά αυτή την περίοδο. Ζω στο Ρίο και, όπως λένε στα πορτογαλικά, "muito bonito" (πολύ όμορφο). Ναι, το απολαμβάνω πραγματικά.»

Και συνέχισε: «Αποδέχτηκα αυτή τη θέση επειδή θεώρησα ότι ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να ηγηθώ της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, της πιο επιτυχημένης ομάδας στην ιστορία, με τα περισσότερα Παγκόσμια Κύπελλα που έχει κερδίσει (5, το 1958, το 1962, το 1970, το 1994 και το 2002). Είχα αυτή την ευκαιρία και την άδραξα.»

Αλλά ο Ιταλός πολυνίκης προπονητής γνωρίζει καλά ότι το να ηγηθείς της Βραζιλίας σημαίνει να κουβαλάς τις ελπίδες ενός παθιασμένου λαού και έχει πλήρη επίγνωση των προσδοκιών.

«Πιστεύω ότι η ευθύνη μας, καθώς και των παικτών στο γήπεδο που εκπροσωπούν την εθνική ομάδα, είναι να πετύχουμε αυτό που θέλει κάθε Βραζιλιάνος: να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, 24 χρόνια μετά τον τελευταίο τίτλο.»