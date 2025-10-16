Μία «γροθιά» ο ΠΑΟΚ: Λουτσέσκου, Βιεϊρίνια και άπαντες παρόντες στο... γεύμα του Πέλκα!

Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του πρώτου του παιδιού, ο Δημήτρης Πέλκας μοιράστηκε τη χαρά του με όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ!

Μία από τις επιστροφές που μετράει ο ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ είναι ο Δημήτρης Πέλκας, με τον αρχηγό του Δικεφάλου να διάγει μία πολύ όμορφη στιγμή της ζωής του, καθώς εδώ και λίγες ημέρες η σύζυγός του, Κυβέλη, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης, όλοι οι συμπαίκτες, το προπονητικό επιτελείο και το σταφ του Δικεφάλου βρέθηκε στο γεύμα που διοργάνωσε ο Πέλκας προκειμένου να τους κεράσει για τη γέννηση του γιου του.

Έχοντας μπροστά τους την αναμέτρηση με την ΑΕΚ και ένα... βουνό υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Πέλκας περίμενε την επιστροφή των διεθνών προκειμένου να καλέσει όλους τους ανθρώπους της ομάδας για φαγητό σε ένα από τα αγαπημένα τους στέκια.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10), άπαντες βρέθηκαν στο Iberico στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να γευματίσουν παρέα και να δώσουν τις καλύτερες ευχές τους στον Δημήτρη, σε μία πιο... χαλαρή στιγμή μακριά από τα γήπεδα.

Στο γεύμα ήταν φυσικά παρόντες και ο Ραζβάν Λουτσέσκου με τον Χρήστο Καρυπίδη και τους συνεργάτες του ενώ φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Αντρέ Βιεϊρίνια...