Δόμνα Τσιώνη: «Να διατηρήσουμε τη ζωντάνια τού παιχνιδιού»

Με τη συμμετοχή grassroots managers από 20 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες και εξειδικευμένους μέντορες της UEFA, ολοκληρώθηκε το εν Ελλάδι τριήμερο σεμινάριο του προγράμματος UEFA Share, στο οποίο προσκλήθηκε και μίλησε η Εκτελεστική Γραμματέας της ΕΠΟ, Δόμνα Τσιώνη.

Το UEFA Share είναι ένα πρόγραμμα που συνδέει με τον πλέον διαδραστικό τρόπο ευρωπαϊκές ομοσπονδίες και συλλόγους και τους δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων και εργαστηρίων. Στοχεύει στη βελτίωση σε οργανωτικά και πρακτικά ζητήματα όπως η εκπαίδευση προπονητών, το ποδόσφαιρο στις μικρές ηλικίες και το ποδόσφαιρο γυναικών.



Στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος, η κ. Τσιώνη συμμετείχε σε συζήτηση με τον Grassroots mentor της UEFA, Les Howie και απαντώντας στις ερωτήσεις που της υποβλήθηκαν μίλησε για την προσωπική επαγγελματική της πορεία και τις δεξιότητες τις οποίες φροντίζει να αναπτύσσει προκειμένου να εξελίσσεται. Ακόμη, αναφέρθηκε στα κύρια χαρακτηριστικά που επιθυμεί να διαθέτουν οι συνεργάτες της και στους τρόπους με τους οποίους επιδιώκει να συνεισφέρει στη δική τους ανάπτυξη.



Αναφορικά με το όραμα που έχει για το ποδόσφαιρο, η κα Τσιώνη τόνισε τα ακόλουθα:

«Θέλω να βρίσκουμε συνεχώς τρόπους, έτσι ώστε το παιχνίδι να διατηρεί τη ζωντάνια του. Όσο το ποδόσφαιρο διατηρεί τις βασικές αξίες του, τόσο θα διευρύνει την απήχησή του».



Αξίζει να τονιστεί ότι το πρόγραμμα UEFA Share παρέχει ευκαιρίες σε χιλιάδες προπονητές, εκπαιδευτές προπονητών, ειδικούς ακαδημιών και τεχνικό προσωπικό ομοσπονδιών-μελών, που έχουν μοιραστεί γνώσεις και δεξιότητες. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε το δεύτερο μέρος του προγράμματος, που άρχισε τον Νοέμβριο του 2024 στην Νιόν.



Στις εργασίες του σεμιναρίου στην Αθήνα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με οργανωτική ευθύνη της διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης της ΕΠΟ, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις ομοσπονδίες Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Βελγίου, Δανίας, Κροατίας, Φινλανδίας, Β. Ιρλανδίας, Αλβανίας, Αζερμπαϊτζάν, Ουκρανίας, Ισραήλ, Νησιών Φερόε, Κοσόβου, Εσθονίας, Λετονίας, Μάλτας, Ουαλίας και φυσικά της Ελλάδας.







