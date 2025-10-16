Unity EURO Cup 2025: Γιορτάζοντας τη συμπερίληψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Η Ελλάδα συμμετείχε για δεύτερη φορά στο διεθνές ποδοσφαιρικό τουρνουά Unity EURO Cup, που διοργάνωσε η UEFA και φιλοξενήθηκε από την Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (KNVB campus) με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), με σκοπό την ενδυνάμωση του μηνύματος για αποδοχή και συμπερίληψη των προσφύγων στην κοινωνία μέσω του ποδοσφαίρου.

Στο τουρνουά συμμετείχαν συνολικά 18 ομάδες προσφύγων και παικτών από τις τοπικές κοινότητες καθώς και η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια ποδοσφαιρική γιορτή με επίκεντρο την αγάπη για το άθλημα και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Αναλυτικά έλαβαν μέρος: Αλβανία, Αρμενία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Ολλανδία, Βόρεια Ιρλανδία, Πολωνία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Ισπανία.



Στην 3η θέση για δεύτερη φορά η Εθνική Ομάδα







Η αποστολή της Ελλάδας αποτελούνταν από 11 παίκτες και παίκτριες προσφυγικής και μεταναστευτικής καταγωγής, συνοδευόμενη από τον προπονητή της ομάδας, Kennedy Ehiozee και τον επικεφαλής, Χρήστο Λαζαρίδη. Αναλυτικά η αποστολή της Ελλάδας: Samuel Nnaemeka, Constantin Segning Saha, Mahmoud Zarin, Kirbuel Teum, Marcel Dchamie Soewuie, Lamin Modou Jammeh, Maximos Ehiozee, Ramazan Mohammadi, Leda Farakouki, Sento Kabba, Delphine Nyinkiwu.



Στον προκριματικό όμιλο η Ελλάδα συγκέντρωσε 7 βαθμούς, καθώς επικράτησε 2-1 του Λιχτενστάιν (2 γκολ του Kirbuel Teum), νίκησε 4-0 την Γαλλία (2 γκολ ο Lamin Modou Jammeh και από ένα ο Kirbuel Teum και Maximos Ehiozee), ενώ την τελευταία αγωνιστική ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Αρμενία. Η Εθνική πήρε την απευθείας πρόκριση για τον προημιτελικό, στον οποίο επικράτησε 3-0 της Γερμανίας (2 γκολ του Kirbuel Teum, 1 του Lamin Modou Jammeh) και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου ηττήθηκε 1-0 από την αντίστοιχη της Αρμενίας. Η Ελλάδα κατέλαβε την 3η θέση βάσει της διαφοράς τερμάτων και πήρε το χάλκινο μετάλλιο της διοργάνωσης.



Για την ιστορία, καθώς η ουσία του τουρνουά είναι μεγαλύτερη από το τρόπαιο και ο συμβολισμός του είναι ανθρωποκεντρικός, την πρώτη θέση κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική σεζόν η Φινλανδία, επικρατώντας της Αρμενίας σε έναν συναρπαστικό τελικό (0-0, 4-3 στα πέναλτι), σε μια μέρα γεμάτη συγκίνηση, ενέργεια και αθλητικό πνεύμα. Το τουρνουά χαρακτηρίστηκε όχι μόνο από τα γκολ και τα αποτελέσματα, αλλά και από τις φιλίες, τον αμοιβαίο σεβασμό και την αλληλεγγύη ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες. Τον τελικό διηύθυνε ο διεθνής διαιτητής της UEFA Serdar Gözübüyük.







Λίγα λόγια για το Unity EURO Cup

Το Unity EURO Cup ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο μπορεί να ενισχύσει την συμπερίληψη και την κοινωνική ένταξη, ενώνοντας ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες και εμπειρίες ζωής μέσα από το κοινό πάθος και την ομαδικότητα. Το τουρνουά διοργανώθηκε από την UEFA με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), και η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε 18 εθνικές ομάδες από ενώσεις ποδοσφαίρου που περιλάμβαναν πρόσφυγες και μέλη των κοινοτήτων υποδοχής, καθώς και μια ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ομάδες που συμμετείχαν για πρώτη φορά στο τουρνουά ήταν η Αλβανία, το Λιχτενστάιν και η Πολωνία.



Κάθε ομάδα στο τουρνουά (7 χ 7) αποτελούνταν από επτά πρόσφυγες και τέσσερις παίκτες από την κοινότητα υποδοχής, με ισχυρή έμφαση στη συμμετοχή των δύο φύλων. Το τουρνουά συμβάλλει επίσης στην αναδιαμόρφωση της δημόσιας εικόνας των προσφύγων, αναδεικνύοντας τη συμβολή τους στις νέες τους κοινότητες – όχι μόνο μέσα από τις δεξιότητές τους, αλλά και ως ηγέτες, πρότυπα και ενεργά μέλη της κοινωνίας.



Ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία της φετινής διοργάνωσης ήταν το Πρόγραμμα Διαιτητών Προσφύγων, μια συνεργασία ανάμεσα στον ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό σύλλογο AVV Zeeburgia του Άμστερνταμ και την Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (KNVB). Η πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία εκπαιδεύει πρόσφυγες ώστε να γίνουν πιστοποιημένοι διαιτητές, δίνοντάς τους μια ουσιαστική ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στην ολλανδική κοινωνία, να δημιουργήσουν δίκτυα και να συμβάλουν στο άθλημα. Χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία, η Zeeburgia διαθέτει πλέον περισσότερους διαιτητές από όσους χρειάζεται.



Το Unity EURO Cup αποτελεί βασική πρωτοβουλία της Στρατηγικής Βιωσιμότητας του Ποδοσφαίρου 2030 της UEFA, η οποία προωθεί την ένταξη προσφύγων, αιτούντων ασύλου και εκτοπισμένων ατόμων μέσω του ποδοσφαίρου. Σε ευθυγράμμιση με τη Στρατηγική της UNHCR για τον Αθλητισμό – “Περισσότερο από ένα παιχνίδι”, το τουρνουά συνεχίζει να αποδεικνύει πώς ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ισχυρή δύναμη κοινωνικής συνοχής και θετικής αλλαγής.



