Οι Γάλλοι παίκτες συμμετέχουν στην ομαδική αγωγή για δικαιοσύνη στις μεταγραφές

Η ένωση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών Γαλλίας (UNFP) ανακοίνωσε (16/10) ότι συμμετέχει σε ομαδική αγωγή με στόχο την ενίσχυση της δικαιοσύνης στις μεταγραφές.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ακολουθεί την απόφαση Ντιαρά του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), η οποία έκρινε ότι οι κανόνες της FIFA παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στις αρχές Αυγούστου έινε γνωστό ότι Ολλανδοί ποδοσφαιριστές ετοιμάζουν μια ομαδική αγωγή «πιθανώς δισεκατομμυρίων δολαρίων» κατά της FIFA και άλλων ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, ζητώντας αποζημίωση για φερόμενη απώλεια εισοδήματος λόγω περιοριστικών κανόνων μεταγραφών.

Το ολλανδικό ίδρυμα για τη Δικαιοσύνη ανέφερε ότι οι κανόνες της FIFA, έχουν επηρεάσει περίπου 100.000 παίκτες σε ευρωπαϊκά κράτη μέλη και στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2002.

Το ίδρυμα πρόσθεσε ότι η εταιρεία συμβούλων Compass Lexecon είχε εκτιμήσει ότι οι ζημίες θα μπορούσαν να ανέλθουν σε δισεκατομμύρια ευρώ, με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος, Ντολφ Σεγκάαρ, να λέει στο ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων NOS ότι «πρόκειται για μια αξίωση δισεκατομμυρίου δολαρίων».

Η ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (KNVB) είναι μεταξύ των ομοσπονδιών που κατονομάζονται στην αγωγή.

«Μετά από ενδελεχή εξέταση της πρωτοβουλίας με επικεφαλής το "Δικαιοσύνη για τους Παίκτες", η εκτελεστική επιτροπή του UNFP αποφάσισε ομόφωνα να συμμετάσχει στην ομαδική αγωγή που ξεκίνησε το ολλανδικό ίδρυμα», εξήγησε η UNFP σε ανακοίνωσή της.

«Ως συνδικάτο που εκπροσωπεί περισσότερο από το 90% των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών στη Γαλλία, είναι δική μας ευθύνη να συμμετάσχουμε σε αυτήν την ομαδική αγωγή. Κύριος στόχος μας είναι να προσφέρουμε στη FIFA μια νέα ευκαιρία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους των ποδοσφαιριστών, προκειμένου να σχεδιάσουν από κοινού νέους κανονισμούς που να συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να επιτύχουν μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των εργαζομένων και των εργοδοτών», εξήγησε ο πρόεδρος της UNFP, Ντέιβιντ Τεριέ.

«Ελπίζουμε ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα προκύψει από διαπραγματεύσεις μεταξύ κοινωνικών εταίρων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, και όχι από μονομερή επιβολή», σχολίασε το συνδικάτο, επειδή «ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να καταστεί κεντρικός για τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές».

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο αποτάθηκε ο πρώην διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής Λασσάνα Ντιαρά, έκρινε στις 4 Οκτωβρίου 2024 ότι οι κανόνες της FIFA που διέπουν τις μεταγραφές μεταξύ συλλόγων ήταν «αντίθετοι» με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και «πιθανόν να εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία» των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, διαταράσσοντας έτσι το σύστημα μεταγραφών.

Μετά από αυτήν την απόφαση, γνωστή ως «απόφαση Ντιαρά», η FIFA προσάρμοσε τους κανονισμούς της για τις μεταγραφές παικτών.

Η ομαδική αγωγή είναι ανοιχτή σε όλους τους παίκτες και τους πρώην παίκτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, που είχαν συμβόλαιο με σύλλογο σε κράτος μέλος της ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.