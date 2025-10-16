ΑΕΚ: «Μοιράσου μια καλή πράξη και βγες στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους παίκτες κόντρα στην Αμπερντίν» (pic)

Σε μια ακόμα όμορφη πρωτοβουλία προχώρησε η ΠΑΕ ΑΕΚ καθώς καλεί μικρούς φίλους της ομάδας να μοιραστούν μια καλή πράξη και να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό και να κερδίσουν μια θέση βγαίνοντας μαζί με τους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο στον αγώνα με την Αμπερντίν.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ αναφέρει:

Αν έχεις φανταστεί να βγαίνεις στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους ποδοσφαιριστές, τώρα μπορείς να το ζήσεις στον αγώνα ΑΕΚ- ABERDEEN!

Για να συμμετάσχεις στην κλήρωση, χρειάζεται μόνο μία μικρή καλή πράξη: κάτι που έκανες ή που θέλεις να κάνεις για να βοηθήσεις τους άλλους, να φροντίσεις τη φύση ή να δείξεις φιλία και σεβασμό.

Kάθε συμμετοχή μετράει πραγματικά! Κάθε μήνυμα δείχνει ότι έστω και μία μικρή πράξη έχει σημασία και βοηθά να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος.

Σκέψου την πράξη σου, διάλεξε ποια αξία της ΑΕΚ σε αντιπροσωπεύει περισσότερο και στείλε τη συμμετοχή σου μέσω email στο [email protected] μέχρι τη Δευτέρα 20.10.2025.

Μπορεί να είσαι εσύ που θα ζήσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Τα παιδιά που μπορούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση, πρέπει να είναι 6–9 ετών και ύψους 1,05 έως 1,35 μ.