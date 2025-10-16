Πανσερραϊκός: Επαγγελματίας ο 15χρονος Παπαμαρίνου

Ο 15χρονος Δραμινός κεντρικός αμυντικός, Γιάννης Παπαμαρίνου υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο στην καριέρα με τον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον τον 15χρονο ποδοσφαιριστή Γιάννη Παπαμαρίνου, ο οποίος θα φορά τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος για τα επόμενα τρία χρόνια τουλάχιστον, σε ακόμη μία κίνηση επένδυση για το μέλλον της ομάδας μας.

Ο Γιάννης Παπαμαρίνου είναι γεννημένος στις 17/12/2010 στην Δράμα, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και φέτος είναι βασικό μέλος της ομάδας U17.

Αποκτήθηκε το 2024 από τον Αίαντα Κεραυνού Αρκαδικού Δράμας, έπειτα από συμμετοχή του σε ημέρες δοκιμαστικών των τμημάτων υποδομών και αφού τον ξεχώρισαν τόσο ο προπονητής της ομάδας U15 Σάκης Αναστασιάδης, στην οποία εντάχθηκε, όσο και ο υπεύθυνος προγράμματος ανάπτυξης Σάββας Κωφίδης.

Γιάννη, καλή επιτυχία. Το μέλλον σου ανήκει».