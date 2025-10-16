Ο Ντεμπελέ συζητά με την Παρί για νέο συμβόλαιο με απολαβές που πλησιάζουν εκείνες των Μέσι και Νεϊμάρ

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι σε συζητήσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, ωστόσο η γαλλική ομάδα αρνείται να του δώσει όσα έδινε στους Λιονέλ Μέσι και Νεϊμάρ Ζούνιορ.

Λίγο μετά και την κατάκτηση της χρυσής μπάλας από τον Γάλλο, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις για ένα νέο συμβόλαιο. Ο 27χρονος επιθετικός πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή χρονιά με 35 γκολ και 16 ασίστ σε 53 εμφανίσεις και πιστεύει πως ήρθε η ώρα να ανταμειφθεί.

Με βάση τα όσα αναφέρει η Equipe ο μάνατζερ του Ντεμπελέ, Μούσα Σισοκό έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τον αθλητικό διευθυντή της Παρί, Λουίς Κάμπο. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή ζητά σημαντική αύξηση αποδοχών, αφού θεωρεί πως το τωρινό του συμβόλαιο, που υπολογίζεται περίπου στο μισό από όσα έπαιρναν οι Νεϊμάρ και Μέσι, δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή του αξία.

Από την πλευρά της γαλλικής ομάδας, δεν θέλει να πλησιάσει αυτά τα ποσά, κρατώντας μία ισορροπία και χαμηλούς τόνους. Οι Παριζιάνοι δε θέλουν να δημιουργήσουν αναστάτωση και εσωτερικές διαμάχες στα αποδυτήρια, ειδικά σε μια περίοδο όπου ανανεώνονται τα συμβόλαια κι άλλων, πολύ σημαντικών παικτών της.