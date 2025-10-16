Επέστρεψαν οι διεθνείς στον ΟΦΗ

Ο Μίλαν Ράσταβατς μέτρησε... επιστροφές στην σημερινή (16/10) προπόνηση του ΟΦΗ ενόψει του αγώνα κόντρα στον Παναιτωλικό για την 7η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η σχετική ενημέρωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

«Με τους Γιάννη Αποστολάκη και Κωνσταντίνο Κωστούλα να επιστρέφουν στη διάθεση του Milan Rastavac, μετά την ολοκλήρωση των διεθνών αγωνιστικών τους υποχρεώσεων, συνεχίστηκε σήμερα (16/10) στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τελειώματα φάσεων. O Levan Shengelia δεν συμμετείχε στην προπόνηση, ενώ οι Borja Gonzalez και Ταξιάρχης Φούντας συνέχισαν τα προγράμματα θεραπείας τους.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή (17/10), στις 12:00, μετά το τέλος της οποίας θα ανακοινωθεί η αποστολή για το Αγρίνιο».