Ο μέντορας του Τετέι στο SDNA: «Μεγάλωσε στο σπίτι μας και ξεχώριζε από μικρός – Μπορεί να σταθεί και στην Εθνική»

Ο παλαίμαχος χαφ και ασίσταντ του Τάκη Λεμονή, Μιχάλης Καβαλιέρης μιλά στο SDNA για τα πρώτα βήματα του Ανδρέα Τετέι, τη δύσκολη διαδρομή του μέχρι την καταξίωση. Ο προπονητής που πίστεψε πρώτος στον 24χρονο φορ εξηγεί πως το παιδί της Κυψέλης έφτασε μέχρι τον Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγάλο deal για την απόκτηση του Ανδρέα Τετέι, με τον 24χρονο φορ να εντάσσεται επίσημα στο ρόστερ της ομάδας από την 1η Ιανουαρίου. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών προβλέπει συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών, το οποίο θα ισχύει έως το καλοκαίρι του 2029.

Οι συνολικές απολαβές του ποδοσφαιριστή θα ανέρχονται περίπου στα 3 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος της μεταγραφής υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 2.2 εκατ. ευρώ. Η Κηφισιά, από την οποία αποκτήθηκε ο Τετέι, θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης 30% σε περίπτωση που ο παίκτης πουληθεί στο μέλλον.



Η μεταγραφή του θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τον Παναθηναϊκό, καθώς το «Τριφύλλι» επιδιώκει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του, συνδυάζοντας ταυτόχρονα προοπτική και ποιότητα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συμφωνία με τον Παύλο Παντελίδη.



«Τα όνειρα παραμένουν όνειρα μέχρι να ξυπνήσεις και να τα πραγματοποιήσεις», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στo Instagram ο Τετέι. Ο νυν φορ της Κηφισιάς έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα χάρη στον Μιχάλη Καβαλιέρη.



Ο 60χρονος τεχνικός είχε αφήσει το ποδοσφαιρικό του αποτύπωμά στα τέλη της δεκαετίας του '80 με τον Λεβαδειακό, ενώ στη στη συνέχεια ακολούθησε προπονητική πορεία ως άμεσος συνεργάτης του Τάκη Λεμονή, σε Ολυμπιακό, Ξάνθη, Πανιώνιο, Παναιτωλικό, Λεβαδειακό, αλλά και την κυπριακή Ομόνοια, προτού ο Καβαλιέρης ακολουθήσει και δική του πορεία ως πρώτος προπονητής.

Ο έμπειρος τεχνικός εδώ και πολλά χρόνια, έχει αφοσιωθεί σε αυτό που ο ίδιος θεωρεί αποστολή του. Την ανάπτυξη νέων παιδιών μέσα από τον Άτλαντα Κυψέλης, την ομάδα όπου ξεκίνησε ο ίδιος να παίζει ποδόσφαιρο.



Εκεί, με τη γνώση, την εμπειρία και το μεράκι του, έχει αναδείξει δεκάδες παιδιά, ενώ υπό την καθοδήγηση του, ο Ανδρέας Τετέι έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρική βήματα σε ηλικία μόλις έξι ετών. Ο Μιχάλης Καβαλιέρης μίλησε στο SDNA, τόσο για το ξεκίνημα του Ανδρέα Τετέι, όσο και για την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.



– Πώς θυμάστε τον Ανδρέα;



«Ο Ανδρέας από τον παιδικό σταθμό μέχρι το Γυμνάσιο πήγαινε μαζί με τον γιο μου. Ήταν συμμαθητές στον παιδικό σταθμό, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, αλλά και το γυμνάσιο. Ουσιαστικά μεγάλωσε στο σπίτι μας γιατί όπως ξέρετε δεν υπήρχε μπαμπάς. Τον έχασε μικρός και τον ρόλο αυτό έπαιξαν, η αδερφή του που ήταν λίγο πιο μεγάλη, η Στέλλα, και η μαμά που δούλευε. Έτσι μεγάλωσε μαζί μας γιατί ήταν “κολλητός” του γιου μου.



Ποδοσφαιρικά, όταν άρχιζε να παίζει, ξεχώριζε γιατί είχε μεγάλο διασκελισμό. Φαινόταν η διαφορά, είχε έναν 'καλπασμό' στο παιχνίδι του. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω πως δούλεψε ιδιαίτερα, αλλά είχε τα προσόντα και ξεχώριζε».

– Φαινόταν από μικρός ότι θα κάνει καριέρα;



«Σαν παιδί ξεχώριζε. Καριέρα δεν μπορείς να προβλέψει σε αυτή την ηλικία την εξέλιξη ενός παιδιού. Και για μένα ήταν έκπληξη που έκανε αυτά τα μεγάλα άλματα, γιατί δεν ήταν το παιδί που φαινόταν πως θα στρωθεί τόσο πολύ στη δουλειά, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που τα κατάφερε».

– Πώς ήταν σαν παιδί; Ήταν πειθαρχημένος;



«Ήταν πάντα καλό παιδί, ήσυχος, υπάκουος. Ήταν κάπως πιο μετρημένος, καμία σχέση με άλλα απείθαρχα παιδιά».



– Θεωρείτε ότι η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ήταν σωστό βήμα;



«Είναι ότι καλύτερο πιστεύω για τον Ανδρέα η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Έχει αποκτήσει και την ελληνική ταυτότητα με την οποία θα ανοίξει και η πόρτα της Εθνικής και εύχομαι να μην σταματήσει εκεί, αλλά να συνεχίσει να προσπαθεί και να βελτιώνεται».

– Πιστεύετε πως μπορεί να φτάσει στην Εθνική ομάδα;



«Απέναντι στις μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος και με σπουδαίους διεθνείς παίκτες, όπως είναι οι Βίντα, Μουκουντί, μας έδειξε πως μπορεί εύκολα σχετικά να αντεπεξέλθει. Οπότε γιατί όχι και στην εθνική ομάδα; Νομίζω πως μπορεί να σταθεί».



– Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγάλο του προσόν;



«Θεωρώ πως μπορεί να παίξει πολύ καλά και με το σώμα, αλλά και στο χώρο. Δεν είναι ένας τυποποιημένος επιθετικός για να πεις πως αυτός παίζει μέσα στην περιοχή ή ο άλλος αγωνίζεται εκτός. Μπορεί να παίξει μέσα και έξω το ίδιο καλά, με την ίδια ευχέρεια».

– Έχετε επαφή μαζί του; Τι συμβουλή του δίνετε;



«Ήταν προχθές εδώ μαζί μας στο γήπεδο. Βρίσκεται στην ίδια γειτονιά, δεν έχει αλλάξει. Με ρωτάει διάφορα πράγματα. Ένα μόνο υπάρχει. Χαμηλά το κεφάλι και δουλειά. Δεν υπάρχει άλλη συμβουλή».

– Πιστεύετε ότι υπάρχουν κι άλλα παιδιά σαν τον Ανδρέα που χρειάζονται σωστή καθοδήγηση για να αναδειχθούν;



«Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που χρειάζονται την κατάλληλη καθοδήγηση και προσοχή στη συμπεριφορά τους, γιατί είναι πολύ εύκολο να πάρουν αέρα με όσα ακούνε και διαβάζουν, αλλά το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανέλιξή τους».

– Ο Άτλας Κυψέλης φήμιζεται για την κοινωνική του προσφορά. Δίνετε βάρος σε παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων;



«Εμείς δίνουμε βάρος σε όλα τα παιδιά. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Τα παιδιά που έρχονται για να περάσουν καλά παίζοντας ποδόσφαιρο, κάτι που είναι απαραίτητο για την ψυχική και σωματική τους υγεία, αλλά υπάρχουν και τα παιδιά που έχουν όνειρα, τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν.



Υποχρέωση όλων μας είναι να τα βοηθήσουμε να κάνουν το παραπάνω βήμα. Είμαστε μια ομάδα γειτονιάς με πολλούς ξένους, παιδιά μεταναστών. Αυτό μας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα γιατί οι κανονισμοί της ΕΠΟ και της ΕΠΣΑ μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε λίγα παιδιά.



Πάνω από το 50% είναι παιδιά από άλλες εθνικότητες, όπως άλλωστε και στα σχολεία της Κυψέλης. Από αυτά τα παιδιά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε το 10%. Από τη μία μεριά είναι σωστό γιατί πρέπει να προωθηθούν τα ελληνόπουλα, όμως από την άλλη πλευρά είναι και μια ιδιαίτερη περιοχή. Αυτά τα παιδιά τι τα κάνεις; Τα διώχνεις; Αν τους κλείσεις την πόρτα του αθλητισμού αυτό κάνεις, τα στρέφεις αλλού».