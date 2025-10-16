Τζώρτζογλου: «Να μην μιζεριάζουμε για την Εθνική - Μπράβο στον Ολυμπιακό που δεν διαφώνησε με το Παγκρήτιο»

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ έστειλε μήνυμα στήριξης στους διεθνείς και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενώ αναφέρθηκε με συγκίνηση στο γεγονός ότι το Ηράκλειο και ο ΟΦΗ θα διεκδικήσει έναν τίτλο μέσα στην πόλη και την Κρήτη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Τζώρτζογλου στον ΣΠΟΡ FM 104,2

Για την Εθνική Ελλάδας: “Και ο πρόεδρος αμέσως μετά την λήξη του αγώνα με την Δανία, ανέφερε την στήριξη του προς τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα παιδιά της Εθνικής και αυτό δεν φαίνεται μόνο στις καλές στιγμές αλλά και στις δύσκολες, εκεί φαίνεται η αγάπη. Αυτό θα πρέπει να κάνει ο κάθε φίλαθλος που πραγματικά αγαπάει την Εθνική ομάδα και θα πρέπει να την αγαπάμε λίγο περισσότερο τώρα”.

Για την κριτική προς την Εθνική ομάδα: “Το σίγουρο είναι πως θα πρέπει να παραδεχθούμε όλοι και εμείς ως διοίκηση ότι πράγματι είναι μια αποτυχία. Όταν έχεις έναν στόχο που δεν επιτυγχάνεται, είναι αποτυχία. Όμως εγώ δεν μπορώ να παραβλέψω την προσπάθεια, το ταλέντο αυτών των παιδιών, δεν μπορώ να ξεχάσω τις επιτυχίες, το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Δεν ξεχνάω και τα άσχημα αποτελέσματα, σίγουρα έγιναν λάθη σε αυτές τις ήττες. Όμως είναι μια εθνική ομάδα που έχει ταλέντο που και ο πιο αρνητικός κριτής παραδέχεται το ταλέντο αυτών των παιδιών ότι βρίσκεται σε πολύ ψηλό επίπεδο και άλλα ακόμα παιδιά που έρχονται από πίσω. Και όπως είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης, αυτήν την ομάδα θα πρέπει να την στηρίξουμε, να προσέξουμε τα λάθη και είμαι 1000% σίγουρος πως αυτή η ομάδα, αυτός ο προπονητής και αυτοί οι παίκτες θα μας κάνουν πάλι περήφανους όπως νιώθαμε την περασμένη εβδομάδα”.

Για το ότι η Εθνική ομάδα έφερε ξανά τον κόσμο στο γήπεδο: “Όλη η Ελλάδα είδε τα παιχνίδια, ιδιαίτερα στο ματς με την Σκωτία το ποδόσφαιρο που παίξαμε, τα στατιστικά που προέκυψαν, δεν το συζητάμε πως η απόδοση της εθνικής στην Γλασκώβη ήταν για να χάσει. Όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι η μπάλα και θα πρέπει να το καταλάβουμε. Και για να μην ξεχνάμε κάτι: Μπορεί να κερδίσαμε την προηγούμενη φορά στην Σκωτία όμως στο ranking της UEFA η Σκωτία βρίσκεται 20 θέσεις ψηλότερα από την Ελλάδα. Δίχως να θέλω να υποτιμήσω άλλη ομάδα, είναι μια σοβαρή ομάδα, καλή ομάδα, η Δανία επίσης και χάσαμε δύο παιχνίδια που στην βαθμολογία βρίσκονται ψηλότερα από εμάς. Δεν θα πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Θα πρέπει να δώσουμε χρόνο, να πιστέψουμε, να κάνουμε υπομονή και επαναλαμβάνω πως αυτή η εθνική ομάδα θα μας κάνει περήφανους ξανά και ξανά. Επαναλαμβάνω πως όταν αγαπάς κάτι, στις δύσκολες στιγμές θα πρέπει να το αγαπάμε περισσότερο. Αν ξεκινήσουμε τώρα να μοιρολατρούμε, να μιζεριάζουμε, δεν κάνουμε καλό. Θα πρέπει να στηρίζουμε αυτά τα παιδιά, με αγάπη και υπομονή να βρεθούμε στο πλευρό τους”.

Για το γεγονός ότι επιτέλους η Εθνική ομάδα απέκτησε το δικό της σπίτι: “Όλα αυτά είναι σημαντικά, θα πρέπει να σταθούμε στα θετικά. Λογικό είναι να υπάρχει πικρία και απογοήτευση στις ήττες όμως θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα με αισιοδοξία, να δείξουμε αγάπη σε αυτά τα παιδιά γιατί σίγουρα τα επόμενα 10 χρόνια υπάρχει ένας κορμός και έχουμε μπροστά μας μια 10ετια και είδατε τι έκανε η Εθνική Ελπίδων. Από πίσω έρχεται μια φουρνιά παικτών με μεγάλο ταλέντο. Θα πρέπει να δώσουμε σημασία στην δουλειά που γίνεται στην ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης δείχνει μεγάλη σημασία στην εθνική ομάδα και να έχουμε εμπιστοσύνη”.

Για τον ορισμό του Super Cup στο Ηράκλειο: “Η προσπάθεια είναι συλλογική, και της ΕΠΣΗ και του Πλούταρχου Κουτεντάκη και είναι μια απόφαση που δικαιώνει το Ηράκλειο γιατί τα τελευταία χρόνια, περισσότερο λόγω του ότι το Παγκρήτιο δεν ήταν σε θέση να φιλοξενήσει τέτοια παιχνίδια. Πλέον μετά τις βελτιώσεις που έγιναν από τον Δήμο Ηρακλείου αλλά και χάριν του ΟΦΗ αλλά και λόγω της έλευσης της Εθνικής ομάδας τον Ιούνιο, το Παγκρήτιο Στάδιο έγινε ένα γήπεδο που μπορεί να φιλοξενήσει παιχνίδια υψηλού ενδιαφέροντος όπως το Super Cup. Σε αυτό μέτρησε και η άποψη του Μάκη Γκαγκάτση που θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε και ως ΕΠΣΗ που μας άκουσε αλλά και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν διαφώνησε στην πρόταση της ΕΠΟ που θα μπορούσε να το κάνει. Όμως μπράβο στον Ολυμπιακό που δεν διαφώνησε και σεβάστηκε το γεγονός ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι το αποκορύφωμα των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια ίδρυσης του ΟΦΗ. Θα είναι ένα παιχνίδι – γιορτή που πέρα από του τι θα γίνει, θα είναι για τον ΟΦΗ ένα πολύ σημαντικό ματς για τα 100 του χρόνια. Πιστεύω πως το Παγκρήτιο θα είναι κατάμεστο γιατί και ο κόσμος του ΟΦΗ και οι ουδέτεροι και οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Κρήτη γιατί εκτός του ότι θέλουμε μέσα μας ποιος θέλει να κερδίσει, αυτό που με πρεσβεύει ως αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ και πρόεδρο της ΕΠΣΗ είναι να στείλουμε τα μηνύματα που δημιουργήθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου για το πως πρέπει να είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι και χάρις στον μαγικό κόσμο του ΟΦΗ ζήσαμε ένα μαγικό βράδυ στο ΟΑΚΑ.

Κάτι τέτοιο σκέφτομαι και πιστεύω πως αυτό θέλουν και οι υγιείς φίλαθλοι ώστε να δούμε μια ατμόσφαιρα, ανάλογη με αυτήν που ζήσαμε στον τελικό. Και πίστεψε με, για μένα ήταν ένα όνειρο αυτό που έζησα στο ΟΑΚΑ και πιστεύω πως θα δούμε ακόμα ένα παιχνίδι – γιορτή. Ο κόσμος του ΟΦΗ έχει δείξει πως ξέρει να σέβεται και να παράγει αθλητικές συνειδήσεις και θα το δείξει και το Σάββατο 3 Ιανουαρίου”.

Για το γεγονός ότι ο ΟΦΗ για πρώτη φορά θα διεκδικήσει έναν τίτλο μέσα στην πόλη του: “Ως αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, ως φίλαθλος του ΟΦΗ που δεν έκρυψα ποτέ την καταγωγή μου, ως πρόεδρος της ΕΠΣΗ και με αυτήν την τριπλή ιδιότητα μου νιώθω τυχερός που θα ζήσω ξανά τις στιγμές που ένιωσα στον τελικό του κυπέλλου. Είναι στιγμές που μόνο αν ζήσεις μπορείς να τις καταλάβεις και ευχαριστώ τον Θεό που μου δίνει την ευκαιρία και έχω την τύχη να ζω αυτές τις στιγμές. Με συγκίνηση το λέω πως είναι στιγμές που δεν φανταζόμουν στην ζωή μου πως θα τις ζήσω ακόμα και ως ιδιοκτήτης του Εργοτέλη με τις συνεχόμενες ανόδους δεν τις είχα ζήσει. Δεν φανταζόμουν ποτέ στην ζωή μου ότι θα ζήσω την ομάδα με την οποία μεγάλωσα και αγαπώ από παιδί σε έναν τελικό κυπέλλου και σε έναν ακόμα αγώνα μέσα στο Παγκρήτιο. Είναι πραγματικά συγκινητικό και ευχαριστώ τον Θεό που ζω αυτές τις στιγμές”.