Παναθηναϊκός: Οι εισηγήσεις Μπαλντίνι για προσωπικότητες και ελληνικό στοιχείο

Οι τελευταίες κινήσεις του Παναθηναϊκού φέρουν την «σφραγίδα» του Φράνκο Μπαλντίνι, που με τις εισηγήσεις του έχει δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές στον Αλαφούζο και τον σύλλογο.

Το «Τριφύλλι» προχώρησε στην διπλή μεταγραφή των Τετέι - Παντελίδη, με τον πρώτο να εντάσσεται στην ομάδα από τον Ιανουάριο και τον δεύτερο το καλοκαίρι, μετά το φινάλε της σεζόν. Παράλληλα, οι «πράσινοι» είναι σε επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ, προκειμένου να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας, με τον Ισπανό να αποτελεί αυτή την στιγμή και το μεγάλο φαβορί.

Το κοινό στοιχείο που έχουν οι συγκεκριμένες ενέργειες είναι πως έλαβαν χώρα μετά από σχετικές εισηγήσεις του Φράνκο Μπαλντίνι, ο οποίος μετέφερε στον Γιάννη Αλαφούζο πως ο Παναθηναϊκός πρέπει αφενός να ενισχύσει το ελληνικό του στοιχείο και αφετέρου να αποκτήσει μεγάλες προσωπικότητες τόσο στον πάγκο, όσο και στο γήπεδο.

Οι μεταγραφές των δύο νεαρών Ελλήνων άσων από την Κηφισιά λοιπόν σίγουρα δυναμώνουν τον ελληνικό κορμό του Παναθηναϊκού για το παρόν και το μέλλον, ενώ ο Μπενίτεθ έχει ένα «βαρύ» βιογραφικό αλλά και εμπειρία πρωταθλητισμού, ικανή να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές που έχει στην ομάδα του.