ΠΑΟΚ: Μετράει επιστροφές ενόψει ΑΕΚ ο Λουτσέσκου!

Σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκαν Δημήτρης Πέλκας και Φιόντορ Τσάλοβ ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ - Χαμόγελα και για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ευχάριστα νέα προέκυψαν από την πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ καθώς τα ονόματα στο ιατρικό δελτίο ενόψει της επανέναρξης αλλά και των υποχρεώσεων στην Ευρώπη μειώνονται...

Πέλκας και Τσάλοβ προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, ενώ και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς βρίσκεται στην τελική ευθεία για να επανέλθει σε φουλ ρυθμούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ο Σέρβος έκανε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά.

Από εκεί και πέρα, τα περιθώρια είναι στενά για τον Γίρι Παβλένκα και τον Δημήτρη Χατσίδη που παραμένουν στα... πιτς και συνέχισαν με θεραπεία.

Στα αγωνιστικά, παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν το πρωί της Πέμπτης (16.10) στη Νέα Μεσημβρία, δίνοντας έμφαση στον τομέα της τακτικής, μέσα από ένα πλούσιο ασκησιολόγιο.

Την Παρασκευή (17.10) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00 ενώ η σημερινή ημέρα αναμένεται να έχει και έναν τόνο... οικογενειακό για τους ασπρόμαυρους.