Επαφές με ξένο τεχνικό διευθυντή αντί Παπαδημητρίου στον Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Αλαφούζος βρίσκεται σε επαφές με ξένο τεχνικό διευθυντή, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Το τελευταίο του διάστημα ως τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού φαίνεται πως διανύει ο Γιάννης Παπαδημητρίου, αφού ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ βρίσκεται σε επαφές με τεχνικό διευθυντή από το εξωτερικό, προκειμένου να αναλάβει την θέση του.

Το συγκεκριμένο άτομο είχε και εμπλοκή στην υπόθεση του Ράφα Μπενίτεθ, όμως υπάρχει η πληροφόρηση ότι εργάζεται αυτή την στιγμή σε ομάδα και επομένως δεν μπορεί ούτε να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, αλλά ούτε και να γίνει κάτι επίσημο άμεσα.

Πρόκειται πάντως για μια απόφαση που έχει παρθεί με βάση και τις εισηγήσεις του Φράνκο Μπαλντίνι, με τον Παναθηναϊκό να αλλάζει ποδοσφαιρικό μοντέλο και να προχωράει και στην αντικατάσταση του Έλληνα τεχνικού διευθυντή.