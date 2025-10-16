Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» ο Σουφλέρης, ενεργοποιείται ο Μπουτσικάρης

Στον Παναθηναϊκό έρχονται εξελίξεις και σε στελεχιακό επίπεδο, με τον Λεωνίδα Μπουτσικάρη να ετοιμάζεται να επιστρέψει και τον Σουφλέρη να αποτελεί άμεσα παρελθόν.

Μπορεί αυτή την στιγμή το ενδιαφέρον όλων να είναι γύρω από τις μεταγραφές των Τετέι - Παντελίδη και τις επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ, όμως στον Παναθηναϊκό υπάρχουν εξελίξεις και σε επίπεδο στελεχών στην ΠΑΕ.

Μια αλλαγή που βρίσκεται προ των πυλών είναι η επιστροφή του Λεωνίδα Μπουτσικάρη, η οποία θα οδηγήσει ουσιαστικά στην έξοδο από τον σύλλογο τον Βαγγέλη Σουφλέρη.

Αυτή δεν θα είναι η μοναδική κίνηση σε στελεχιακό επίπεδο στο «Τριφύλλι», αφού θα υπάρξουν κι άλλες σημαντικές αλλαγές, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να βρίσκονται αυτή την στιγμή σε αναζήτησή στελεχών που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της ΠΑΕ.