Νίκες απ’ αυτές που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός

Τη δυναμική που έχει το κάθε κλαμπ, πρέπει να τη δείχνει, ειδικά όταν μοιάζει να χάνει την εμπιστοσύνη του κόσμου της και βιώνει την υποτίμηση των αντιπάλων.

Η κάθε μεταγραφή κρίνεται στο γήπεδο. Ο Αντρέας Τετέι είναι άγνωστο αν θα «πιάσει» στον Παναθηναϊκό. Ο Παύλος Παντελίδης το ίδιο. Νέα παιδιά, Έλληνες, οπότε καλό είναι για το ποδόσφαιρό μας συνολικά, να έχουν την εξέλιξη που φανερώνει το ταλέντο τους.

Η ουσία των δύο κινήσεων λοιπόν, θα κριθεί μελλοντικά. Το προφανές είναι πως οι αποκτήσεις παικτών που έχουν δείξει την αξία τους στην Super League, διαθέτουν εξαιρετικά στοιχεία, πάντα θα είναι σωστές κινήσεις.

Στον Παναθηναϊκό υπάρχει και προέκταση των μεταγραφών, πέραν της ουσίας. Δηλαδή του αμιγώς ποδοσφαιρικού σκέλους. Αυτή αφορά την ίδια τη δυναμική που πρέπει να δείξει το κλαμπ. Κακά τα ψέματα, η απουσία τίτλων και η εσωστρέφεια που υπάρχει, περνά προς τα έξω μια εικόνα… αδυναμίας. Του «εύκολου στόχου» αν θέλετε.

Τετέι κυρίως, αλλά και Παντελίδης, είναι παίκτες που τους ήθελαν όλοι οι «μεγάλοι» της χώρας. Ειδικά Ολυμπιακός και ΑΕΚ, φαινόταν πως έχουν μπει σε «μάχη» για το ποιος θα πάρει ειδικά τον δυναμικό στράικερ. Ο Παναθηναϊκός αναφερόταν μόνο ως ο… φτωχός της παρέας, που δεν απέκτησε τον Τετέι παρότι το κόστος του ήταν προσιτό το περασμένο καλοκαίρι.

Το να μην ακούγεται καν το «Τριφύλλι» ως μία απ’ τις διεκδικήτριες ομάδες και ξαφνικά να εμφανίζεται μέσω του αποκλειστικού ρεπορτάζ του SDNA ως το κλαμπ που «κλείνει» Τετέι και Παντελίδη, είναι κατά κάποιο τρόπο επίδειξη δυναμικής. Φανερώνει το μέγεθος, το οποίο ακόμη δεν μπορεί κανείς να υποτιμά ή να αισθάνεται πως δεν χρειάζεται να

υπολογίσει.

Επικοινωνιακά, το χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός. Τόσο στα εντός, όσο και στα εκτός. Από τη μία έχει την έλλειψη εμπιστοσύνης του κόσμου του, από την άλλη έχει την αλαζονεία των υπόλοιπων. Τέτοιες κινήσεις λειτουργούν ως καμπανάκι υπενθύμισης του ποιος είναι ο καθένας, τι πρεσβεύει, ποια η δύναμή του.

Συν τοις άλλοις, είναι και η ίδια η ανάγκη εξομάλυνσης σχέσεων με τις υπόλοιπες ΠΑΕ. Δε χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να είναι στα… μαχαίρια με την Κηφισιά και την κάθε Κηφισιά. Η εικόνα της «κόντρας» που εμφανίστηκε στο μεταξύ τους ματς στο Βόλο – ακόμη και μέσω δηλώσεων – δεν ήταν ωραία.

Δε σημαίνει πως ξαφνικά έγιναν όλοι… φίλοι. Απλά αποτελεί προσόν να μπορείς να πάρεις αυτό που θες, ακόμη κι από κλαμπ με τα οποία δεν είσαι «χέρι-χέρι». Προκειμένου να μη χάνονται ευκαιρίες, όπως ο Τετέι και ο Παντελίδης.

Σε πολλά επίπεδα ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν αυτές τις κινήσεις. Και με τον… αθόρυβο τρόπο που ήρθαν. Η «παγωμάρα» που προκλήθηκε σε αντιπάλους που έτρεχαν να δικαιολογήσουν καταστάσεις, είναι μία απόδειξη.