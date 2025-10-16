Χαμός στο Κατάρ – ΗΑΕ: Οπαδοί πέταξαν iPhone, κλειδιά και παντόφλες στον αγωνιστικό χώρο! (vid)

Η νίκη των γηπεδούχων με 2-1 προκάλεσε έντονη ένταση στις εξέδρες, οδηγώντας σε επεισόδια και εικόνες ντροπής.
Σύμφωνα με βίντεο και μαρτυρίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι ποδοσφαιριστές του Κατάρ φαίνεται πως προκάλεσαν τους φιλάθλους των Εμιράτων μετά το τελευταίο σφύριγμα. Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και… ακραίες: οργανωμένοι οπαδοί άρχισαν να εκτοξεύουν αντικείμενα προς τον αγωνιστικό χώρο — όχι όμως τα συνηθισμένα μπουκάλια.
Από τις εξέδρες «πέταξαν» πανάκριβα αντικείμενα όπως iPhone, κλειδιά αυτοκινήτων και ακριβά αξεσουάρ, προκαλώντας σοκ στους παίκτες και τις δυνάμεις ασφαλείας που επενέβησαν άμεσα για να αποτρέψουν τα χειρότερα.
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κατάρ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ η FIFA αναμένεται να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στους υπαίτιους φιλάθλους.
The UAE hooligans threw IPhones and car keys instead of water bottles and lighters. pic.twitter.com/UsqdR8NvQg— Troll Football (@TrollFootball) October 15, 2025