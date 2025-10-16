Χαμός στο Κατάρ – ΗΑΕ: Οπαδοί πέταξαν iPhone, κλειδιά και παντόφλες στον αγωνιστικό χώρο! (vid)

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο «Jassim bin Hamad Stadium» μετά το τέλος της αναμέτρησης Κατάρ – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η νίκη των γηπεδούχων με 2-1 προκάλεσε έντονη ένταση στις εξέδρες, οδηγώντας σε επεισόδια και εικόνες ντροπής.

Σύμφωνα με βίντεο και μαρτυρίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι ποδοσφαιριστές του Κατάρ φαίνεται πως προκάλεσαν τους φιλάθλους των Εμιράτων μετά το τελευταίο σφύριγμα. Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και… ακραίες: οργανωμένοι οπαδοί άρχισαν να εκτοξεύουν αντικείμενα προς τον αγωνιστικό χώρο — όχι όμως τα συνηθισμένα μπουκάλια.

Από τις εξέδρες «πέταξαν» πανάκριβα αντικείμενα όπως iPhone, κλειδιά αυτοκινήτων και ακριβά αξεσουάρ, προκαλώντας σοκ στους παίκτες και τις δυνάμεις ασφαλείας που επενέβησαν άμεσα για να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κατάρ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ η FIFA αναμένεται να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στους υπαίτιους φιλάθλους.

Tensions spilled over at Jassim bin Hamad Stadium as celebrations turned confrontational during #Qatar’s 2-1 win over the #UAE on Tuesday. This moment shows how the clash began, with objects hurled toward Qatari players. Security intervened quickly as the situation escalated. pic.twitter.com/HMR0qzXlQO — Doha News (@dohanews) October 14, 2025