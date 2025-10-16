Στη «φυσική» του έδρα ο Νέστος Χρυσούπολης απέναντι στον Μακεδονικό

Στο γήπεδο της Χρυσούπολης θα διεξαχθεί ο αγώνας του Νέστου απέναντι στον Μακεδονικό, καθώς η έδρα της ομάδας της Καβάλας είναι έτοιμη και ανανεωμένη.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Νέστος θα αγωνιστεί στη Χρυσούπολη, με τον αγώνα του Σαββάτου (18/10 16:00) απέναντι στον Μακεδονικό να αλλάζει έδρα.

Η Super League 2 αρχικά είχε ορίσει να διεξαχθεί το παιχνίδι στο «Ανθή Καραγιάννη» και με ανακοίνωση της γνωστοποίησε και με τη... βούλα πως το γήπεδ της Χρυσούπολης είναι έτοιμο.

Υπενθυμίζουμε πως τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του ο Νέστος τα έδωσε στο γήπεδο της Δράμας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΔΑΚ Χρυσούπολης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αγώνας ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ της 6ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League 2 2025-26 , θα διεξαχθεί το Σάββατο 18/10/25 στις 16:00 στο ΔΑΚ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ αντί για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ “ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ” ,όπως αρχικά είχε ορισθεί».

Πηγή φωτογραφίας: Chrysoupoli News