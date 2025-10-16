Ο Φλορεντίνο Πέρεθ σχεδιάζει ιστορική μεταρρύθμιση στο μοντέλο ιδιοκτησίας της Ρεάλ!

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ φέρεται να προετοιμάζει μια ριζική αλλαγή στη δομή ιδιοκτησίας της Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic.

Ο πρόεδρος της «βασίλισσας» εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει τον σύλλογο σε επενδυτές, επιτρέποντας την αγορά μετοχών από ιδιώτες ή εταιρείες.

Μέχρι σήμερα, η Ρεάλ Μαδρίτης λειτουργεί ως αθλητικός σύλλογος με τις μετοχές να ανήκουν αποκλειστικά στα μέλη της (socios), ένα μοντέλο που έχει διατηρηθεί για δεκαετίες και θεωρείται θεμέλιο της ταυτότητας του κλαμπ.

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ εσόδων, αγγίζοντας το ένα δισεκατομμύριο ευρώ την περασμένη σεζόν, ο Πέρεθ εκτιμά πως υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης μέσω εξωτερικών επενδύσεων.

Ωστόσο, για να υλοποιηθεί μια τέτοια μεταρρύθμιση, απαιτείται η έγκριση των socios σε ειδική γενική συνέλευση που αναμένεται να συγκληθεί το προσεχές διάστημα. Αν προχωρήσει, η αλλαγή αυτή θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του συλλόγου.