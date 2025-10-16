Ο Όσιμεν κράτησε ζωντανή τη Νιγηρία: Χατ-τρικ και… ελπίδα για το Μουντιάλ

Ο Βίκτορ Όσιμεν γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τον ρόλο που έχει για τη Νιγηρία. Έχει αποδεχθεί το βάρος των προσδοκιών και, κάθε φορά που πατάει το γήπεδο, φροντίζει να σταθεί αντάξιος της αποστολής του.

Απέναντι στο Μπενίν, ο πρώην σταρ της Νάπολι ήταν ασταμάτητος. Με τρία προσωπικά τέρματα, οδήγησε τη Νιγηρία σε επιβλητική νίκη με 4-0 και της έδωσε πολύτιμη «ανάσα» για τη συνέχεια της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το αποτέλεσμα αυτό κράτησε ζωντανές τις ελπίδες της αφρικανικής ομάδας για μια θέση στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Η διαφορά της παρουσίας του είναι εντυπωσιακή: χωρίς εκείνον, η Νιγηρία δεν είχε ούτε μία νίκη σε πέντε παιχνίδια. Με εκείνον στη σύνθεση, μετρά τέσσερις νίκες σε πέντε ματς, ενώ ο ίδιος έχει σκοράρει έξι φορές, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στην πορεία της ομάδας προς το Μουντιάλ.