Συζητάει με τον Ράφα Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός!

Ο Μπαλντίνι επέλεξε τον Ράφα Μπενίτεθ και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ισπανό τεχνικό που προβάλει αυτή τη στιγμή ως το φαβορί για τη θέση του προπονητή.

Το θέμα του προπονητή δεν έχει κλείσει για τους Πράσινους, παρότι συνεχίζουν προς ώρας με τον Χρήστο Κόντη.

Μετά τη συμφωνία μάλιστα με τον Φράνκο Μπαλντίνι, που έχει αναλάβει ρόλο συμβούλου της διοίκησης σε ποδοσφαιρικά ζητήματα, έρχεται δυνατά στο προσκήνιο η προοπτική συνεργασίας με ξένο προπονητή ενγωσμένης αξίας.

Κι ο εκλεκτός φαίνεται να έχει βρεθεί στο πρόσωπο του σπουδαίο Ράφα Μπενίτεθ!

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον πολύπειρο Ισπανό τεχνικό να είναι το φαβορί για να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας, χωρίς ωστόσο να θεωρείται ακόμα «τελειωμένη» η υπόθεσή του, αφού χρειάζεται ακόμα να γίνουν συζητήσεις.

Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει φημολογία πως ο άλλοτε πρωταθλητής Ευρώπης με τη Λίβερπουλ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για να "τελειώσει" το deal με τον Παναθηναϊκό, κάτι ωστόσο που δεν επιβεβαιώνεται από τους Πράσινους καθώς θέλουν πρώτα να υπάρξει οριστική συμφωνία.

Ο Μπενίτεθ πάντως διαθέτει δεδομένα την προσωπικότητα που ψάχνουν στο Τριφύλλι και ο Μπαλντίνι τον θεωρεί ιδανικό αυτή τη στιγμή για να γίνει μία συνολική αναδόμηση στον σύλλογο. Το θέμα πάντως δείχνει από μόνο του πως η υπόθεση του Ρεμπρόφ έχει μείνει πια πίσω, όπως όμως κι ότι τις αποφάσεις πλέον στην ομάδα τις παίρνει ο Μπαλντίνι.

Με μία τεράστια καριέρα στο βιογραφικό του ο 65χρονος τεχνικός, έχοντας προπονήσει κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης. Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Βαλένθια Νάπολι, Νιούκαστλ, Έβερτον και Θέλτα, από την οποία αποχώρησε πέρυσι. Κορυφαία στιγμή του το Τσάμπιονς Λιγκ που κατέκτησε με τη Λίβερπουλ το 2005, δύο χρόνια μετά έφτασε μαζί της ξανά στον τελικό της διοργάνωσης. Πρωτομάστορας της τρομερής Βαλένθια του 2000, κατέκτησε μαζί της δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο ΟΥΕΦΑ. Πήρε επίσης το Γιουρόπα Λιγκ με την Τσέλσι το 2013 , Κύπελλο Ιταλίας με τη Νάπολι, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και Σούπερ Καπ με την Ίντερ.

