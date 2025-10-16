Premier League: Προς αύξηση των αλλαγών – Οι «μεγάλοι» πιέζουν για έξι!

Ομάδες της Premier League, ανάμεσά τους και η Νότιγχαμ Φόρεστ, φέρονται να προωθούν πρόταση για αύξηση των επιτρεπόμενων αλλαγών στους αγώνες, από πέντε σε έξι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, το θέμα συζητήθηκε στη Ρώμη, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων (EFC), όπου εκπρόσωποι από τα κορυφαία κλαμπ της ηπείρου αντάλλαξαν απόψεις για τις μελλοντικές κατευθύνσεις του ποδοσφαίρου.



Η πρόταση στοχεύει στη μείωση της σωματικής επιβάρυνσης των παικτών, λόγω του υπερβολικά πυκνού αγωνιστικού προγράμματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περασμένη σεζόν, ο Γκρέι της Τότεναμ συμπεριλήφθηκε σε αποστολές για 80 παιχνίδια με σύλλογο και Εθνική ομάδα, αριθμός που αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος.



Υπέρ της ιδέας εμφανίζονται οι Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των Παρί Σεν Ζερμέν, Μπαρτσελόνα και Ίντερ.



Αν τελικά προχωρήσει η αλλαγή, θα πρόκειται για ακόμη ένα βήμα προσαρμογής του σύγχρονου ποδοσφαίρου στις αυξημένες απαιτήσεις του αγωνιστικού ρυθμού.