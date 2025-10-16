Η Επιστήμη πίσω από την επιτυχία του PAOK Academy

H παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής υποστήριξης ήταν ανέκαθεν αδιαπραγμάτευτη σταθερά για το PAOK Academy. Είναι σαφές άλλωστε, ότι έχει συμβάλλει ενεργά στην πρόοδο, την ανάπτυξη και την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών μας σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα.

Όπως αναφέρουν οι «ασπρόμαυροι»:

«Άλλωστε ναι μεν η επιλογή ενός παιδιού από τους ειδικούς γίνεται βάσει του ταλέντου του στις τεχνικές ικανότητες και όχι στις φυσικές, μα «αυτές ακόμα κι αν υπάρχουν σε καλό βαθμό ως γονιδιακό υπόβαθρο, απαιτούν εκγύμναση και πολλή προπόνηση για να φέρουν έναν παίκτη στο επίπεδο ενός ολοκληρωμένου ποδοσφαιριστή».

Ο ΠΑΟΚ έχει επενδύσει ουσιαστικά στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ομάδας φυσικής κατάστασης, αποτελούμενης από εργοφυσιολόγους, γυμναστές και ειδικούς αποκατάστασης.

Από την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, λοιπόν, ξεκίνησε η συνεργασία των Τμημάτων Υποδομής και της Β Ομάδας του ΠΑΟΚ με το Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Εργοφυσιολογίας Θωμά Μεταξά και του εργοφυσιολόγου Γιάννη Μιχαηλίδη ΕΕΠ του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης είναι εργοφυσιολόγος, υπεύθυνος για την διενέργεια των εργομετρικών τεστ των αθλητών μας, την παρακολούθησή τους. Καταγράφει και αναλύει την εξωτερική επιβάρυνση, σε συνεργασία φυσικά, με τα προπονητικά επιτελεία των ομάδων, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της προπόνησης, την πρόληψη και την αποφυγή μυϊκών τραυματισμών.

Ο Βασίλης Καναράς (ΤΕΦΑΑ, UEFA A, UEFA Elite Youth, Corrective Exercise Diploma, MSc στην Κινησιολογία, Διδακτορικό ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ), με προϋπηρεσία ετών στο PAOK Academy, επιστρέφει τρόπον τινά, κι εκτός από υπεύθυνος αποκατάστασης των παικτών μας της Α ομάδας, αναλαμβάνει και τον ρόλο του συντονιστή γυμναστών της Ακαδημίας. Ο coordinator είναι ουσιαστικά αυτός που θέτει τους στόχους και την φιλοσοφία και φυσικά, τη μέθοδο για την ανάπτυξη και βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων των αθλητών, την αντοχή, τη δύναμη, την ταχύτητα. Είναι, λοιπόν, πλέον ο υπεύθυνος για τη φυσική κατάσταση των αθλητών μας από την Κ15 έως και τον ΠΑΟΚ Β.

Σε αγαστή συνεργασία φυσικά, με τους γυμναστές των τμημάτων μας, τον Μερτ Ισμπιλίρ {ΠΑΟΚ Β, Πτυχίο Φυσικής Αγωγής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σμύρνης), UEFA A, Πιστοποίηση FIFA 11+, Football Fitness Specialist (Πανεπιστήμιο Κομοτηνής), Υποψήφιος phD προπονητικής ποδοσφαίρου (Πανεπιστήμιο Κομοτηνής)}, τον Βασίλη Μπίλη (Κ19, ΤΕΦΑΑ, MSc AΠΘ «Πρόληψη και Αποκατάσταση Τραυματισμών», UEFA B), τον Βασίλη Λευθερούδη (Κ17, ΤΕΦΑΑ, ΜSc στην Ειδική Αγωγή Πανεπιστήμιο Αιγαίου, UEFA B, BLS/AED Provider Course), τον Κωνσταντίνο Γεωργιάδη (Κ15, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ (Σέρρες), MSc ΑΠΘ «Άθληση και Υγεία»), τον γυμναστή αποκατάστασης του ΠΑΟΚ Β Δημήτρη Πετράκη (BSc TΕΦΑΑ ΑΠΘ, MSc Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών ΔΠΘ, STATSports Pro Series, FMS Level 1-2, UEFA B, Πιστοποίηση FIFA 11+), τον γυμναστή αποκατάστασης από την Κ19 έως και την Κ13 Πασχάλη Έλκα (ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ).