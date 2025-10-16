Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20: Τελικός Αργεντινή – Μαρόκο στο Σαντιάγκο της Χιλής

Η Αργεντινή και το Μαρόκο «έκλεισαν ραντεβού» για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20, ο οποίος διεξάγεται στη Χιλή.

Οι δύο ομάδες απέκλεισαν εντυπωσιακά Γαλλία και Κολομβία στους ημιτελικούς, προσφέροντας θέαμα και συγκινήσεις. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου στις 02:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), στο Σαντιάγκο.

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στους άνδρες, Αργεντινή, θα είναι τυπικά γηπεδούχος απέναντι στη μαχητική Κ20 του Μαρόκου, που έχει γράψει ιστορία με την πορεία της.

Οι Μαροκινοί χρειάστηκαν τη διαδικασία των πέναλτι για να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ισχυρής Γαλλίας (5-4, 1-1 στην κανονική διάρκεια), ενώ η Αργεντινή επικράτησε της αξιόμαχης Κολομβίας, η οποία είχε ήδη αφήσει εκτός διοργάνωσης τη δυνατή Ισπανία και τις ΗΠΑ.

Όλα είναι έτοιμα για έναν τελικό για γερά νεύρα, που υπόσχεται ένταση, πάθος και νέο πρωταγωνιστή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο των νέων.

