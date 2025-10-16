Ηλιούπολη: Επιστροφή Σταθάκη μετά από 17 χρόνια

Συνεχίζονται οι ανακατατάξεις στην ομάδα της Ηλιούπολης, που ανακοίνωσε την επιστροφή του Πέτρου Σταθάκη ως αθλητικού διευθυντή, έπειτα από 17 χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή του Πέτρου Σταθάκη στην οικογένεια του συλλόγου μετά από 17 χρόνια.

Αναλαμβάνει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία όλων των τμημάτων της ΠΑΕ.

Με την εμπειρία του και τη δεδομένη και διαχρονική αγάπη του για την ομάδα, ευελπιστούμε να βοηθήσει σημαντικά στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων μας.

Καλωσορίζουμε τον Πέτρο ξανά στην ομάδα μας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες!