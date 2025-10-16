Η Τότεναμ θέλει να κάνει... all-in για την επιστροφή του Κέιν!

Οι «Spurs» είναι αποφασισμένοι να τινάξουν την μπάνκα για να πείσουν τον Χάρι Κέιν να κάνει το μεγάλο comeback.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TeamTalk», οι ιθύνοντες της Τότεναμ έχουν θέσει ως προτεραιότητα την επιστροφή του Χάρι Κέιν το επόμενο καλοκαίρι και συγκεντρώνουν τα κεφάλαια για να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα στην Τότεναμ είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το ποσό που προβλέπει η ρήτρα στο συμβόλαιο του Κέιν με την Μπάγερν Μονάχου, αλλά και να καλύψουν τις απαιτήσεις του Άγγλου στράικερ.

Ο 32χρονος επιθετικός σε πρόσφατες δηλώσεις του τόνισε ότι η Μπάγερν έχει τον πρώτο λόγο, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Premier League αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες.

Έτσι, στην Τότεναμ είναι αποφασισμένοι να κάνουν στενό πρεσάρισμα στον Κέιν, προκειμένου να τον πείσουν να επιστρέψει και να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα που τον ανέδειξε.