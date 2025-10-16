Ο Σουλέ απέρριψε πρόταση να αγωνιστεί στην Εθνική Ιταλίας

Ο Ματίας Σουλέ σε συνέντευξή του αποκάλυψε ότι δέχθηκε κρούση από την ιταλική ομοσπονδία για να αγωνιστεί με την φανέλα της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Ο 22χρονος εξτρέμ της Ρόμα, έχει κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα την φετινή σεζόν καθώς σε οκτώ εμφανίσεις έχει στο ενεργητικό του τρία γκολ και δύο ασίστ, τραβώντας τα βλέμματα πάνω του.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός είναι κάτοχος και ιταλικού διαβατηρίου και σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι δέχθηκε πρόταση να αγωνιστεί στην Εθνική Ιταλίας, τονίζοντας ότι έδωσε αρνητική απάντηση.

«Η Ιταλική Ομοσπονδία με προσέγγισε δύο φορές, τους ευχαριστώ, αλλά θέλω να παίξω για την Αργεντινή. Δουλεύω σκληρά για να είμαι μέλος της Εθνικής Αργεντινής», ανέφερε ο μεσοεπιθετικός της Ρόμα.