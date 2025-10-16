Ο Σαφόνοφ ανοίγει την πόρτα της εξόδου από την Παρί Σεν Ζερμέν

Η παριζιάνικη περιπέτεια του Ματβέι Σαφόνοφ, οδεύει προς το τέλος της, αφού ο Ρώσος τερματοφύλακας ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Σαφόνοφ, έχει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από τον Τέντι Σεβαλιέ στην Παρί, ενώ μετά την φιλική αναμέτρηση της Ρωσίας με το Ιράν, άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο αποχώρησης από την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

«Δεν μπορώ παρά να πω πόσο ευγνώμων είμαι στην Εθνική ομάδα για την εμπιστοσύνη τους και για την ευκαιρία να αποκτήσω χρόνο συμμετοχής. Είναι τεράστια χαρά για μένα. Πάντα ανυπομονώ γι΄ αυτά τα ταξίδια με την Εθνική, επειδή καταλαβαίνω ότι κάθε λεπτό του αγώνα είναι σημαντικό για μένα και ότι πρέπει να αφοσιωθώ σε αυτό. Έρχομαι εδώ για να παίξω κάθε φορά με απόλυτη αφοσίωση και τεράστια επιθυμία

Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Νιώθω ότι βρίσκομαι σε αδύναμη θέση. Δεν είναι δική μου δουλειά να μιλήσω γι΄ αυτό. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων σε όσους στην Εθνική ομάδα αποφασίζουν για τους παίκτες και για αυτόν τον συνεχή χρόνο παιχνιδιού. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να εμφανιστώ για την Εθνική ομάδα και να αποδείξω ότι είμαι σε φόρμα κι έτοιμος», ανέφερε ο Σαφόνοφ.

Αργότερα, στη μικτή ζώνη, σε σχόλια που μετέδωσε το Sport Express, ο Σαφόνοφ δεν απέφυγε τις ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον του στην Παρί Σεν Ζερμέν. Και αυτή τη φορά, ο Ρώσος εξέφρασε σαφώς τη δυσαρέσκειά του για τον χρόνο συμμετοχής του, πριν ανοίξει την πόρτα για την επόμενη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

«Θα πρέπει να δούμε το μέλλον μου όταν ανοίξει η μεταγραφική περίοδος. Προς το παρόν, αφιερώνω όλο μου τον χρόνο στην αλλαγή της κατάστασης. Θέλω να αποδείξω ότι αξίζω να παίζω, δεν είμαι ικανοποιημένος με την έλλειψη χρόνου παιχνιδιού.

Φυσικά, θέλω να παίξω και να αποδείξω ότι αξίζω να έχω χρόνο παιχνιδιού και ότι μπορώ να ανταγωνιστώ», εξήγησε, πριν διευκρινίσει ότι η επιστροφή στη Ρωσία δεν ήταν πραγματικά η προτεραιότητά του σε περίπτωση που έφευγε από την Παρί Σεν Ζερμέν.

«Δεν θα ήθελα. Έφυγα για να ξεπεράσω δυσκολίες και θα ήταν περίεργο να το παρατήσω. Αντίθετα, πρέπει να τις ξεπεράσεις. Αλλά κάθε πρόταση πρέπει να εξεταστεί, οπότε όλα θα εξαρτηθούν από την κατάσταση κατά τη στιγμή της μεταγραφικής περιόδου».