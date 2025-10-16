Μπλεξίματα για Βινίσιους: Του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη κοινής ησυχίας!

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, αντιμετωπίζει προβλήματα με τις αρχές της πατρίδα του, μετά το χλιδάτο πάρτι που διοργάνωσε για τα γενέθλιά του.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ, το καλοκαίρι διοργάνωσε ένα μεγαλοπρεπές πάρτι για να γιορτάσει τα 25α του γενέθλια, όμως πλέον αντιμετωπίζει περιπέτειες με τον νόμο.

Συγκεκριμένα, στον αστέρα της Ρεάλ ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη την κοινής ησυχίας, καθώς οι γείτονες του Βινίσιους κάλεσαν την αστυνομία επειδή η μουσική έπαιζε πολύ δυνατά.

Οι αστυνομικοί, έκαναν τις απαραίτητες συστάσεις, με τον 25χρονο εξτρέμ να συμμορφώνεται προσωρινά, αφού μόλις αποχώρησε η αστυνομία, ξαναέβαλε τη μουσική στη διαπασών.

Οι δικαστικές αρχές, μάλιστα ενημέρωσαν ότι μια προκαταρκτική ακρόαση για την υπόθεση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη νομοθεσία, η «διατάραξη της ειρήνης άλλων» τιμωρείται με φυλάκιση από 15 ημέρες έως τρεις μήνες ή πρόστιμο.