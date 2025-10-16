Μυθικό τρολάρισμα στην Μπαρτσελόνα: «Χάνει το επόμενο ματς η μασκότ λόγω τραυματισμού»

Η Μπαρτσελόνα λίγες ημέρες πριν το clasico με την Ρεάλ και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, έχει δει τους Λεβαντόφσκι, Ραφίνια, Γκαρθία, Γκάβι να τίθενται νοκ-άουτ, ενώ αγώνα δρόμου κάνουν οι Γιαμάλ-Φερμίν.
Ένας λογαριασμός-παρωδία, μάλιστα θέλησε να τρολάρει τους «μπλαουγκράνα» πηγαίνοντας το σε άλλο επίπεδο, αφού παρουσίασε με AI φωτογραφία την μασκότ των Καταλανών να είναι τραυματισμένη.
«Χάνει το επόμενο ματς η μασκότ λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο», ανέφερε το σχόλιο που συνόδευε την φωτογραφία της μασκότ της Μπαρτσελόνα με... πατερίτσες.
🚨 #ULTIMAHORA 🚨— Mundo Despectivo (@MundoDespectivo) October 15, 2025
💥 La mascota del FC Barcelona se perdera el proximo partido por una lesión en el tobillo.
🚑 Su evolución marcará la disponibilidad.
Via: (@FotomontajesFcb ) pic.twitter.com/yVikzAFXhn