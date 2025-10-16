Μυθικό τρολάρισμα στην Μπαρτσελόνα: «Χάνει το επόμενο ματς η μασκότ λόγω τραυματισμού»

Οι «μπλαουγκράνα» θυμίζουν... νοσοκομείο με τους τραυματισμούς που τους έχουν πλήξει το τελευταίο διάστημα, με τα χιουμοριστικά ποσταρίσματα στα social media να μην λείπουν.

Η Μπαρτσελόνα λίγες ημέρες πριν το clasico με την Ρεάλ και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, έχει δει τους Λεβαντόφσκι, Ραφίνια, Γκαρθία, Γκάβι να τίθενται νοκ-άουτ, ενώ αγώνα δρόμου κάνουν οι Γιαμάλ-Φερμίν.

Ένας λογαριασμός-παρωδία, μάλιστα θέλησε να τρολάρει τους «μπλαουγκράνα» πηγαίνοντας το σε άλλο επίπεδο, αφού παρουσίασε με AI φωτογραφία την μασκότ των Καταλανών να είναι τραυματισμένη.

«Χάνει το επόμενο ματς η μασκότ λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο», ανέφερε το σχόλιο που συνόδευε την φωτογραφία της μασκότ της Μπαρτσελόνα με... πατερίτσες.