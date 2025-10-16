Αντσελότι: «Δεν μου αρέσει να χάνω, στο Μουντιάλ πρέπει να βρούμε ισορροπία»

Ο προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, κάλεσε τους ποδοσφαιριστές του να αναπτύξουν μεγαλύτερη πνευματική ανθεκτικότητα, μετά την ήττα με 3-2 από την Ιαπωνία.

Ο Ιταλός τεχνικός τόνισε την ανάγκη να εξαχθούν συμπεράσματα από τα λάθη που οδήγησαν στην ανατροπή των γηπεδούχων, καθώς προετοιμάζει την ομάδα για το Μουντιάλ του 2026 στη Βόρεια Αμερική. Από τον Μάιο, όταν ανέλαβε μετά την αστάθεια της Βραζιλίας στα προκριματικά, ο Αντσελότι προσπαθεί να “χτίσει” μια ομάδα ευέλικτη και ψυχολογικά σταθερή.

Παρά τη βελτίωση που είχε δείξει στα τελευταία ματς, η ήττα στην Ιαπωνία ανέδειξε αδυναμίες και προκάλεσε ερωτήματα για την επιλογή του Αντσελότι να κάνει ευρύ ροτέισον σε σχέση με το 5-0 επί της Νότιας Κορέας.

«Όχι, δεν είναι όλα καλά. Όταν χάνουμε, είμαστε απογοητευμένοι, είναι φυσιολογικό. Δεν μου αρέσει να χάνω και ούτε στους παίκτες. Πρέπει να μάθουμε από αυτή την ήττα, όπως πάντα στο ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Αντσελότι.

«Μέχρι το λάθος του Μπρούνο στο πρώτο γκολ, ελέγχαμε το παιχνίδι. Μετά από αυτό, η ομάδα κατέρρευσε ψυχολογικά κι αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος. Δεν νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο ήταν κακό συνολικά, αλλά το λάθος επηρέασε υπερβολικά τους παίκτες».

Σε ερώτηση αν αυτά τα λάθη μπορούν να επηρεάσουν τις επιλογές του για το Μουντιάλ, ο Αντσελότι το απέκλεισε, δίνοντας έμφαση στην ομαδική αντίδραση: «Τα ατομικά λάθη δεν κρίνουν την παρουσία ενός παίκτη. Πρέπει να αξιολογήσουμε πώς αντιδρά η ομάδα μετά το λάθος. Δεν το κάναμε καλά σήμερα. Χάσαμε την ισορροπία και τη θετική μας ενέργεια. Είναι καλό μάθημα για το μέλλον».

Η Βραζιλία θα δώσει φιλικά με Σενεγάλη και Τυνησία τον Νοέμβριο, στην Αγγλία και τη Γαλλία αντίστοιχα. «Αυτή και η επόμενη διακοπή είναι περίοδοι δοκιμών», είπε ο Αντσελότι. «Παίξαμε πολύ καλά με την Κορέα, καλά στο πρώτο ημίχρονο σήμερα, και πολύ άσχημα στο δεύτερο. Στο Μουντιάλ πρέπει να βρούμε ισορροπία. Ήταν ένα καλό μάθημα απόψε, είναι μια διαδικασία…».