Σοκ στην Μπρέντφορντ με Μιλάμπο: Υπέστη ρήξη χιαστού

Μεγάλη ατυχία για τα τον νεαρό χαφ, που υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας U21 της Ολλανδίας και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 20χρονος Ολλανδός αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της επερχόμενης γενιάς των “Οράνιε” και έγινε μέλος της ομάδας του Λονδίνου μόλις τον περασμένο χειμώνα, έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ από την Φέγενοορντ, των ακαδημιών της οποίας είναι προϊόν.

Ο νεαρός χαφ μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως κεντρικός χαφ όσο και επιτελικός και τη φετινή σεζόν πρόλαβε να αγωνιστεί σε τρία παιχνιδια σε όλες τις διοργανώσεις, ένα για την Premier League και δύο για το Carabao Cup.

Η ανακοίνωση της Μπρέντφορντ:

«Ο μέσος της Μπρέντφορντ, Άντονι Μιλάμπο, υπέστη τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο κατά τη διάρκεια των διεθνών υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα κάτω των 21 ετών της Ολλανδίας.

Ο 20χρονος, ο οποίος υπέγραψε με τους Bees το καλοκαίρι από τη Φέγενορντ, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και θα βρίσκεται σε αποκατάσταση για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Μιλάμπο έχει πραγματοποιήσει τρεις εμφανίσεις με τους Δυτικούς Λονδρέζους αυτή τη σεζόν, συμπεριλαμβανομένων των βασικών και στις δύο νίκες επί της Μπόρνμουθ και της Άστον Βίλα για το Carabao Cup.

Την περασμένη σεζόν, ο Ολλανδός αγωνίστηκε 42 φορές για τη Φέγενορντ σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας επτά γκολ και δίνοντας οκτώ ασίστ.

Τον Οκτώβριο του 2024, ο Μιλάμπο ανακηρύχθηκε Παίκτης του Αγώνα αφού σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Φέγενορντ με 3-1 εκτός έδρας επί της Μπενφίκα στο Champions League. Αυτός ήταν ένας από τους εννέα αγώνες που αγωνίστηκε στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπου κατέγραψε τέσσερις συμμετοχές σε γκολ (3 γκολ, 1 γκολ)».