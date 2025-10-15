Μπήκε στην κορυφαία ομάδα της εβδομάδας του EA Sports FC26 ο Στρακόσα! (pic)

Μια ακόμα διάκριση είναι γεγονός για τον Θωμά Στρακόσα με τις φετινές εντυπωσιακές εμφανίσεις του με την φανέλα της ΑΕΚ και της εθνικής Αλβανίας να τον φέρνουν στην Team Of The Week του EA Sports FC26, του παιχνιδιού στο οποίο συμμετέχει επίσημα και η Ένωση!

Μιλάμε για μια ακόμα σημαντική διάκριση για τον διεθν ή γκολκίπερ καθώς η επιλογή γίνεται βάσει των στατιστικών και της απόδοσης των ποδοσφαιριστών στα πρόσφατα παιχνίδια τους (με τα Club τους αλλά και τις εθνικές ομάδες).

Θυμίζουμε πως ο Θωμάς Στρακόσα φέτος εντυπωσιάζει γενικότερα. Στο τελευταίο παιχνίδι της Αλβανίας στην Σερβία «ύψωσε τείχος» και προσέθεσε άλλο ένα «clean sheet» στο φετινό ενεργητικό του (μετρά συνολικά 11 «clean sheet» στα 18 παιχνίδια που έχει αγωνιστικεί με ΑΕΚ και εθνική Αλβανίας από τον Ιούνιο μέχρι σημερα).

Μάλιστα βαθμολογήθηκε από το Sofascore με 8,4 και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής των χθεσινών προκριματικών αγώνων του Μουντιάλ!

Η ενδεκάδα της εβδομάδας του EA Sports FC26.