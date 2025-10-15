Μόγιες: «Πέρασα καλά στην Γουέστ Χαμ - Ήξερα ότι θα τελειώσει»

Ο Ντέιβιντ Μόγιες μίλησε για την περίοδο που πέρασε στην Γουέστ Χαμ και το πόσο καλά ένιωθε στο Λονδίνο.

Ωστόσο ο άλλοτε τεχνικός των Σφυριών τόνισε πως όλα έχουν ένα τέλος και ήξερε πως η θητεία του στον πάγκο της ομάδας έφτανε στο τέλος της.

«Ένιωθα λίγο πως υπήρχε έλλειψη αναγνώρισης και εκτίμησης, αλλά πρέπει να πω ότι πέρασα υπέροχα εκεί, μου άρεσε πολύ. Είχα μια πολύ καλή σχέση με όλους στον σύλλογο. Και τα πήγαινα πολύ καλά με το διοικητικό συμβούλιο, δεν είχα κανένα πρόβλημα μαζί τους.

Απέκτησα λίγη σταθερότητα στη Γουέστ Χαμ, χτίσαμε γρήγορα, είχαμε μερικούς πολύ καλούς παίκτες και τα χρήματα που έρχονταν από την Ευρώπη μας βοηθούσαν να ξαναχτίσουμε τον σύλλογο.

Φτάσαμε στον ημιτελικό του Europa League. Η Φρανκφούρτη του ήταν αυτή που μας απέκλεισε. Πιστεύαμε πραγματικά ότι είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία εκείνη τη χρονιά

Αλλά όλα προχωρούν. Ήμουν πιθανόν ήδη στο να τελειώσω την θητεία μου στην Γουέστ Χαμ. Ωστόσο ζούσα στο Λονδίνο για πολύ καιρό και όλα είχαν πάει καλά».