Διπλό μεταγραφικό χτύπημα που θυμίζει Παναθηναϊκό και με μήνυμα στον ανταγωνισμό!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το διπλό μεταγραφικό χτύπημα του Παναθηναϊκού με τον Γιάννη Αλαφούζο να αποκτάει πακέτο Τετέι, Παντελίδη και να στέλνει μήνυμα στον ανταγωνισμό.

Αυτές ναι είναι κινήσεις που θυμίζουν Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίρνει, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική αγορά. Και να κερδίζει όλους τους ανταγωνιστές. Αυτό έγινε με το διπλό μεταγραφικό χτύπημα και την απόκτηση του Τετέι και του Παντελίδη. Τους ήθελαν όλοι οι μεγάλοι. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είχαν σοβαρό προβάδισμα, διότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε καλές σχέσεις με την Κηφισιά. Και όμως, ο Γιάννης Αλαφούζος το ανέλαβε προσωπικά το θέμα ξεπέρασε οικονομικά όλες τις προσφορές και μέσα σε δέκα λεπτά έκλεισε και τους δύο παίκτες.

Μία τηλεφωνική επαφή μεταξύ Αλαφούζου, Πρίτσα ήταν αυτή, που έκλεισε την συμφωνία και ουσιαστικά έβαλε και ένα τέλος στις κακές σχέσεις των δύο πλευρών. Ο Τετέι είναι, ότι καλύτερο υπάρχει σε επιθετικό που έρχεται και έχει μέλλον σε αυτή την ηλικία στην Ελλάδα. Σμπαράλιασε και την άμυνα του Παναθηναϊκού και την άμυνα της ΑΕΚ και από τον Γενάρη θα φοράει την πράσινη φανέλα. Ο Παντελίδης μπορεί να μην έπαιξε στον Παναθηναϊκό από τις Ακαδημίες κατευθείαν, αλλά δικαιώθηκε και με την πορεία του στην Κηφισιά, ήρθε η ώρα να φορέσει τώρα την φανέλα του Παναθηναϊκού(πιθανότατα από το ερχόμενο καλοκαίρι).

Ο Τετέι μίλησε για ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, αφού οι δικοί του άνθρωποι ήξεραν, ότι ήθελε να παίξει στον Παναθηναϊκό. Και οι δύο είναι Ελληνες, που θα βοηθήσουν να έχει έναν καλό ελληνικό κορμό η ομάδα και τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η ουσία. Πάμε τώρα και στις εντυπώσεις. Ο Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα στον ανταγωνισμό, αφού τους παίκτες τους ήθελαν και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Τα έσκασε και τους νίκησε και τους τρεις και έκανε τους παίκτες δικούς του.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού για πρώτη φορά φέτος έχει λόγο να χαμογελάσει, να ελπίζει ότι κάτι καλό πάει να γίνει και ότι έρχονται και καλοί παίκτες στην ομάδα, που κερδίζει όλους τους άλλους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου και κάνει δικά του δύο Ελληνόπουλα με παρόν και πολύ μέλλον.

Είναι δύο μεταγραφές, που έχουν την προσωπική υπογραφή του Αλαφούζου, αφού κανείς από την ομάδα δεν ενεπλέκη στις μεταγραφές. Το ίδιο είχε κάνει και στην παραμονή του Βαγιαννίδη, το ίδιο είχε κάνει πιο παλιά με την μεταγραφή Μαουρίσιο, το ίδιο είχε κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Στις μεταγραφές των Τετέι, Παντελίδη κανείς άλλος δεν ήξερε τίποτα και το έκανε με απόλυτη μυστικότητα ο Αλαφούζος.

Θα πει κάποιος, ότι τον Τετέι θα μπορούσε να τον αποκτήσει ο Παναθηναϊκός με ελάχιστα χρήματα το καλοκαίρι. Τότε έγινε λάθος εκτίμηση των υπεύθυνων του Παναθηναϊκού και η μεταγραφή δεν έγινε, αν δεν γινόταν και τώρα θα έκανε ένα δεύτερο λάθος ο Παναθηναϊκός. Το πλήρωσε και διόρθωσε το λάθος του καλοκαιριού κάνοντας στο σωστό τον Οκτώβριο.

Μακάρι και οι επόμενες κινήσεις για τον Παναθηναϊκό να είναι ανάλογες, να είναι κινήσεις ουσίας, αλλά και κινήσεις, που θα γουστάρει ο κόσμος.

*Η άφιξη Μπαλντίνι αλλάζει πολλά. Και οι επόμενες ημέρες θα σημάνουν πολλές εξελίξεις στην ομάδα. Με αλλαγές σε πρόσωπα.Περιμένουμε να τις μάθουμε.