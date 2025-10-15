Μαρίν: «Περίμενα να είμαι βασικός - Δεν υπάρχει θέμα άρνησης στην εθνική, αν με καλέσει ο Λουτσέσκου θα έρθω»

Η κόντρα Ραζβάν Μαρίν - Μιρτσέα Λουτσέσκου βρίσκεται σταθερά στην επικαιρότητα στην Ρουμανία με τον διεθνή μέσο της ΑΕΚ να προχωρά σε νέες δηλώσεις.

Ο 29χρονος άσος, που μετρά 70 συμμετοχές με το εθνόσημο και αποτελεί έναν εκ των αρχηγών της εθνικής Ρουμανίας μίλησε στο «digisport» και αφού εξέφρασε την απογοήτευση του, που δεν ήταν στα βασικά πλάνα του ομοσπονδιακού προπονητή στο φιλικό με την Μολδαβία που προηγήθηκε, πριν ακολουθήσει το... χάος με όσα συνέβησαν πριν τον αγώνα με την Αυστρία, τόνισε πως κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν κερδίσει το δικαίωμα να είναι βασικοί με την προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια.

«Ίσως κατά κάποιον τρόπο, έχουμε κερδίσει αυτή την κατάσταση (σ.σ. να είναι βασικοί) με την πάροδο του χρόνου και δεν νομίζω ότι είμαστε μόνο εμείς (σ.σ. αυτός και ο Στάντσιου). Υπάρχουν επίσης οι Ντένις Μαν, Μπούρκα, Ράτιου. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που έχουν κερδίσει μια συγκεκριμένη κατάσταση στην εθνική ομάδα με την πάροδο του χρόνου.Εξαρτάται φυσικά όμως και από τη φόρμα κάθε παίκτη», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μαρίν ο οποίος στη συνέχεια διέψευσε τα σενάρια που τον ήθελαν να σκέφτεται να μην αποδεχτεί στο μέλλον μια κλήση του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

«Η αγάπη μου για την εθνική ομάδα δεν αλλάζει. Θα είμαι διαθέσιμος όταν με καλούν. Δεν υπάρχει θέμα άρνησης. Δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο. Παίζουμε για τη Ρουμανία, όχι για μένα, για τον Στάντσιου ή τον Χάτζι. Παίζω πρώτα και κύρια για όλη τη χώρα, για τους εκατομμύρια οπαδούς μας που είναι πάντα μαζί μας. Είδατε ότι στον αγώνα με την Αυστρία ήταν εντυπωσιακοί», κατέληξε.

Θυμίζουμε πως τις προηγούμενες ημέρες επικράτησε ένας μύλος γύρω από το όνομα του Ραζβάν Μαρίν ο οποίος φάνηκε να έχει μια μικροενόχληση με αποτέλεσμα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου να θέσει εκτός επί της ουσία από τον αγώνα με την Αυστρία, κάνοντας γνωστή την απόφαση του όμως στα ΜΜΕ πριν ο παίκτης υποβληθεί σε μαγνητική η οποία εν τελει αποδείχτηκε καθαρή και ο διεθνής μέσος ήταν κανονικά ετοιμοπόλεμος. Ο Λουτσέσκου τον κράτησε στον πάγκο και εκ των υστέρων αποκάλυψε την πλήρη αλήθεια προχωρώντας σε μια ομολογία που προκάλεσε αντιδράσεις λέγοντας επί της ουσίας πως το πρόβλημα του Μαρίν ήταν η καλύτερη... αφορμή για τον ίδιο να τον θέσει εκτός ενδεκάδας για αγωνιστικούς λόγους καθώς το χρεώνει την ισοπαλία στην Κύπρο!