Πρόταση για salary cap στην Premier League

Μπροστά σε μια μεγάλη απόφαση για την σύγχρονη ιστορίας της είναι η Premier League και οι ομάδες που την απαρτίζουν.

Όπως αναφέρουν στην Αγγλία, υπάρχουν σκέψεις για την επιβολή salary cap στην Premier League.

Έως τώρα, κάθε ομάδα στην πρώτη κατηγορία μπορεί, βάσει των ισχύοντων κανόνων, να ξοδεύει μέχρι και το 85% των εσόδων του.

Όμως, αν η αλλαγή τεθεί σε εφαρμογή, τότε θα μπει πλαφόν στα έξοδα των συλλόγων. Σε αυτή την περίπτωση κάθε ομάδα θα μπορεί να ξοδεύει μέχρι και πέντε φορές το ποσό που έλαβε ο τελευταίος της βαθμολογίας από τηλεοπτικά και άλλα έσοδα. Τα έξοδα αφορούν σε μισθούς, κόστη μεταγραφών και προμήθειες ατζέντηδων.