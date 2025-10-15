Τέλος από τον πάγκο της Αλ Σαντ ο Σάντσεθ

Η πρωταθλήτρια του Κατάρ, Αλ-Σαντ, χώρισε τους δρόμους της με τον προπονητή Φέλιξ Σάντσεθ με αμοιβαία συμφωνία, όπως ανακοίνωσε (15/10) ο σύλλογος.

Ο βοηθός προπονητή Σέρχιο Αλέγκρε θα αναλάβει προσωρινά την ομάδα από σήμερα, ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X.

Ο 49χρονος Σάντσεθ, ανέλαβε τον Ιούλιο του 2024 μετά από αρκετά χρόνια με την εθνική ομάδα του Κατάρ, έχοντας οδηγήσει στην ιστορική κατάκτηση του Ασιατικού Κυπέλλου το 2019 και την πρώτη παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 που διοργάνωσε.

Ο διορισμός του θεωρήθηκε ως στρατηγική κίνηση για την αποκατάσταση της εγχώριας κυριαρχίας της Αλ-Σαντ, η οποία καταλαμβάνει την 7η θέση στο Qatar Stars League και την έβδομη στην ελίτ ομάδα του ασιατικού Champions League.

Ο Αλέγκρε, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Σάντσες κατά τη διάρκεια της θητείας του στις εθνικές ομάδες νέων και ανδρών του Κατάρ, θα ηγηθεί των προετοιμασιών για τον επερχόμενο αγώνα της Αλ-Σαντ για το πρωτάθλημα αργότερα αυτή την εβδομάδα.